Varios países de Europa aplican nuevas restricciones por el rebrote

Países europeos aplicaron este domingo nuevas restricciones para detener la propagación del coronavirus, mientras que otros gobiernos aún analizan sus campañas de vacunación y la variante británica del virus llega a Portugal.



Alemania, uno de los primeros países en iniciar su campaña masiva de vacunación contra el coronavirus, ya inoculó a 338.809 personas, informó hoy el Instituto Robert Koch (RKI), ente gubernamental encargado del control de enfermedades infecciosas.



Asimismo, según el organismo, en las últimas 24 horas se registraron 10.315 nuevas infecciones de coronavirus y 312 decesos, lo que eleva las cifras totales a 1,76 millones y 34.272, respectivamente, cifras que podrían ser mayor puesto que en días no laborables se realizan menos testeos y algunas oficinas presentan sus datos con demoras.





Tanto Alemania, que se encuentra entre las 10 naciones más golpeadas por la pandemia de la covid-19, como Hungría y Eslovaquia decidieron no esperar al domingo 27 de diciembre cuando los países miembro de la Unión Europea (UE) iniciaron la campaña de forma coordinada y comenzaron a administrar la inyección de Pfizer/BioNTech a última hora del día anterior.



En el caso de Hungría, además, se suman las críticas del primer ministro Viktor Orbán contra la estrategia de la UE para la distribución de las dosis, quien dijo hoy no estar "satisfecho" con el "ritmo" de adquisición de vacunas por parte del bloque.



"Hay fabricantes cuyos productos ya estaban disponibles antes en Canadá, Reino Unido e Israel que, por ejemplo, en la UE", lamentó y, citado por la agencia de noticias AFP, agregó: "Nosotros nos estamos ocupando de la red de contactos en el Este, ya que Bruselas no lo está haciendo".



El mandatario manifestó que la vacuna Sputnik V "es buena", pero añadió que "probablemente" no haya suficientes dosis en el futuro "debido a las limitadas capacidades de producción", por lo que la producida en China parece ser "más prometedora" ya que podría estar "antes y en mayores cantidades".





Por su parte, el Gobierno francés, que mantiene toque de queda nocturno, pero que debió ampliarlo este fin de semana de 15 a 6 en el este del país debido a un mayor incremento de casos de Covid-19 en los últimos días, se vio envuelto en críticas respecto de la velocidad de la campaña de vacunación.



"No hacemos un balance de la política de vacunación en 6 días", expresó hoy el ministro de Transporte, Jean-Baptiste Djebbari, a la cadena BFMTV, citado por la agencia de noticias ANSA.



En la misma línea, y casi duplicando la cifra estimada en un principio, agregó que el objetivo es inmunizar a 26 millones de personas para el próximo verano, es decir, a mitad de año.



Entretanto, Italia volverá mañana a la denominada "zona naranja", que permitirá movimientos entre comunas y reapertura de negocios, pero regresará a ser "zona roja" el martes 5 y el miércoles 6 durante la fiesta de San Esteban, un tradicional puente turístico en Italia, con el objetivo de restringir las aglomeraciones de personas.



Desde el inicio de la pandemia, Italia totaliza más de 2,14 millones de contagios y 74.985 decesos por el virus, y hoy anunció que en la primera semana de su campaña se vacunaron más de 84.000 personas.



En Suiza, mientras tanto, el Gobierno, que debió adoptar una estrategia activa frente a la covid-19 con un mes de cuarentena estricta luego de confiar la solución en la responsabilidad ciudadana, admitió hoy que había subestimado la situación, de cara a una segunda ola que golpea duramente al país con más de 4.000 casos y 100 muertes diarias.





"Entre julio y septiembre subestimamos la situación. Pensamos que podríamos mantener el virus bajo control, pero no sucedió", admitió el nuevo presidente de la Confederación Suiza, Guy Parmelin, citado por la agencia Europa Press.



En pleno ascenso de la segunda ola y con una nueva variante más contagiosa circulando en parte del país, el primer ministro del Reino Unido, Boris Johnson, anunció hoy que endurecerá las restricciones aún más para intentar frenar la curva de contagios, que el fin de semana alcanzó un récord histórico de casi 58.000 casos nuevos.



"Me hice completamente a la idea de que es necesario hacer lo necesario para contener este virus", explicó Johnson antes de adelantar que se vendrán cambios, en declaraciones a la cadena BBC.



Johnson reconoció que el cierre nuevamente de las escuelas y colegios es una de estas posibles medidas, aunque destacó que no una que quieran imponer.



En total, el país ya suma casi 2,6 millones de contagios y más de 74.500 muertos por coronavirus.



Esta variante británica se detectó también hoy en la zona continental de Portugal, tan solo una semana después de su primera aparición en la isla de Madeira, comunicó hoy el diario Publico, sin precisar más datos, aunque el ente público de radiotelevisión RTP estima que podría haber 16 casos.



En las últimas 24 horas, Portugal registró 3.389 contagios y 73 muertes por la covid-19, lo que eleva los totales a 427.254 y 7.118 muertes, respectivamente.