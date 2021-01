Manifestaciones contra Bolsonaro: la pandemia no era "una gripecita"

Jair Bolsonaro es, junto a Donald Trump, uno de los presidentes que pero imagen cosechó por su pésima gestión frente a la pandemia. Ahora, miles de brasileños han hecho llegar a golpe de bocinazos sus reclamos al presidente, famoso por negar la pandemia y después por minimizar sus consecuencias.

Este sábado, una caravana de vehículos con cientos de personas recorrió Brasilia para reclamar, a gritos y carteles que anunciaban que "esto no era una gripecita" y que "tu gestión ha sido nefasta" la destitución del mandatario. En resumen, reprochan una pésima gestión de la pandemia.

"El país está quebrado y yo no puedo hacer nada", había dicho Jair Bolsonaro semanas atrás.

Uno de los manifestante, declaró a Euronews: "No teníamos oxígeno en los hospitales, los pacientes tenían que recibir morfina para no sentir que se quedaban sin respiración, pero no había escasez de cloroquina. Por eso estamos hoy aquí, un movimiento de renovación política, en un frente unido, con gente que piensa diferente, exigiendo la destitución de Jair Bolsonaro".

Por otra parte, "el país está viendo que con Bolsonaro no podemos tener salud ni vacunas. Solo sacando a Bolsonaro del Gobierno podremos pedir cosas básicas", añadía Tatianny Araújo, trabajadora del sector sanitario.

Caravanas similares recorrieron medio centenar de ciudades de Brasil, que sufre de lleno la segunda ola de la pandemia y es el segundo país del mundo, tras Estados Unidos, con un mayor número de muertos: más de 215.000.