Taco Bell prepara su lanzamiento de "taco de carne, sin carne"

Está siendo una costumbre -hace ya unos años-, la expansión de nuevos sustitutos de la carne y ahora Taco Bell quiere innovar también. En otras oportunidades lo hicieron sus competidores de fast food McDonald's y KFC sustituyendo la carne por plantas.

Pero ahora es el turno de Taco Bell, que apuesta a los nuevos "tacos de carne sin carne" con un anuncio que se basa especialmente en recuperar a comensales vegetarianos.

Durante el verano, la compañía decidió eliminar 8 elementos típicos y entre ellos la clásica pizza vegetariana mexicana. La decisión fue todo un desafío para simplificar el menú en las operaciones estrictas en época de pandemia por covid-19.

Un giro al “taco de carne sin carne”

La idea de Taco Bell es que este nuevo plato a base de Beyond Meat se pueda empezar a probar a fines de este 2021. Hasta el momento, la cadena no dio muchas explicaciones de cómo será, pero afirmó que no será lo mismo que ya hicieron otros restaurantes.

El objetivo en esta nueva propuesta es desarrollar “sustitutos” de la carne con la proteína que esta tiene, sin ofrecer “carne”. Liz Matthews es la directora global de innovación de alimentos de Taco Bell y dijo:

"Yo diría que va a ser diferente de las cosas que se han visto en otros lugares, así que definitivamente vamos a poner nuestra innovación de Taco Bell y darle un giro" y agregó: "El regreso de nuestras queridas papas es solo el primer paso para mostrar a nuestros fanáticos el fuerte y continuo compromiso con la comida vegetariana que estamos haciendo este año".

La nueva búsqueda se basa en explorar la posibilidad de ofrecer una nueva "proteína de origen vegetal" con Beyond Meat para incursionar en las alternativas de carne.

Antes del lanzamiento, Taco Bell ya decidió que traerá papas a su menú a partir del 11 de marzo y, aunque no todos los platos las incluirán, se podrá seguir pidiendo el famoso y auténtico “taco suave de papa picante”.

“Durante mucho tiempo hemos sido líderes en el espacio vegetariano, pero este año, tenemos más opciones sin carne en la tienda que les encantarán a los vegetarianos, los curiosos por los vegetales e incluso los carnívoros”, afirman desde la popular marca.