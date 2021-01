Luego del bloqueo de Amazon, desactivaron Parler, la red social de los seguidores de Trump

La popular red social Parler fue desactivada este lunes. De acuerdo a lo informado por el sitio Down for everyone or just me, el lugar donde se encontraban los seguidores del presidente estadounidense Donald Trump fue retirado luego de que Amazon amenazara con quitarle el acceso a sus servidores.

El sitio cobró popularidad durante el último tiempo, pero especialmente luego del asalto al Capitolio, cuando Twitter decidió suspender la cuenta del presidente. De este modo, el lugar vio incrementado el número de sus usuarios gracias a la difusión de mensajes de apoyo a lo sucedido la semana pasada.

Sin embargo, Amazon se mostró en contra de algunos de los mensajes que se difundían por allí, de modo que se sumó a los gigantes Twitter, Apple y Google, en su decisión de cortar con este tipo de "contenido violento".

La red "del pajarito", decidió suspender de manera permanente la cuenta de Donald Trump, mientras que Apple y Google ya habían retirado a Parler de sus plataformas de descarga justamente por la proliferación de estos mensajes.

Tras esto, se generó la polémica por la libertad de expresión. John Matze, el cofundador de esta red social de derecha, acusó a estos gigantes por comenzar una "guerra contra la libertad de expresión".

Pero más allá del bloqueo, el sitio se mostró optimista y dijo que "este no es el final". A través de la cuenta @parlertakes, manifestaron: "A medida que Parler llega a su fin, solo sepa que hay muchas más aplicaciones y sitios de libertad de expresión a los que los MAGA están huyendo. He identificado 19 de ellos. Este no es el final."

Matze manifestó a Fox News este domingo que harían "todo lo necesario" para volver a estar en línea, aunque "todos los los proveedores con los que contactamos nos dicen que no quieren trabajar con nosotros si Apple o Google no lo aprueban".

La red social tiene un funcionamiento similar al de Twitter, pero parece presentar normas más laxas sobre la desinformación. De hecho, su nombre proviene del francés y significa "hablar".

Fue creada por dos estudiantes de la Universidad de Denver, Matze y Jared Thomson y se presenta como una plataforma de "libertad de expresión". La app se popularizó especialmente tras las elecciones presidenciales en Estados Unidos y luego de los disturbios en el Capitolio.