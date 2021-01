Así describen al shaman del Capitolio: "Un fracasado que vive con su madre"

El “shaman de QAnon' es un actor fracasado que vive con su madre, cree que los letreros en espiral son un 'código de pedófilo del FBI' y conduce un automóvil Hyundai maltrecho con eslóganes de conspiración, según DailyMail.com.

Jacob Angeli Chansley, de 33 años, es uno de los alborotadores del Make America Great Again (MAGA) y es buscado por la policía de Washington por su participación en el asalto al edificio del Capitolio el miércoles.

Las fotos de Chansley deambulando por la cámara de debate del Senado mientras vestía un sombrero de piel con cuernos y con la cara pintada de rojo y azul se volvieron virales.

Formó parte de una multitud que apoyaba a Trump, que también incluía a los Proud Boys y supremacistas blancos, que irrumpieron en el edificio en un intento por evitar que los legisladores certificaran la victoria electoral de Joe Biden .

Martha, la madre de Chansley

Cuatro manifestantes murieron durante los disturbios, incluida una mujer asesinada a tiros por la policía, mientras que un oficial murió después de ser golpeado en la cabeza con un extintor de incendios.

DailyMail.com revela que Chansley vive con su madre Martha, de 56 años, desde enero de 2019 cuando fue expulsado de su departamento den Phoenix, Arizona, donde adeuda USD 1.247.

El hombre de 33 años no tiene trabajo y, según los vecinos, a menudo se lo ve vagando por las calles cerca de su casa en Glendale vestido con su traje de chamán con cuernos.

Otro vecino, que pidió no ser identificado, dijo que a menudo ve a Chansley bailando en el techo de la casa de su madre, y lo describe como "extraño".

Su madre Martha, que trabaja por cuenta propia, se negó a comentar sobre las payasadas de su hijo, que incluyen protestas en todo Arizona, entre ellas una en julio en la que se filmó a despotricando que la covid-19 es un engaño.

En septiembre, encabezó una protesta en Arrowhead Mall en Glendale, Arizona, donde divagó sobre abusadores de niños y afirmó que un letrero en espiral cerca de los baños es en realidad 'un código de pedófilo del FBI'.

Las payasadas de Chansley están muy lejos de la vida que había imaginado cuando se graduó de Moon Valley High School en 2005.

Las fotos del anuario obtenidas muestran a un adolescente sonriendo y comentando que : "No hay mayor regalo que el regalo de la vida, así que úsalo al máximo".

Sus amigos de la escuela dicen que ha cambiado drásticamente durante los últimos 15 años, desde que dejó el colegio.

Su ex compañero de clase, Chris Trubl, describió su comportamiento el miércoles como "una locura".

'Han pasado 15 años desde que dejó la escuela y ha cambiado mucho. No lo he visto desde hace algunos años y no lo reconocí cuando lo vi en el Capitolio. Solo me di cuenta de que era él cuando vi publicaciones de personas de la escuela en las redes sociales. Ha cambiado mucho. Eso fue una locura que estaba haciendo allí'. comentó.

Después de dejar la escuela, Chansley cambió su nombre por el apellido de su padrastro Glen, de 63 años.

En la solicitud, escribió: 'Quiero que mi apellido sea el de mi padrastro, mi papá. Mi padrastro no me adoptó legalmente cuando era menor de edad. Ahora de 33 años, Chansley usa Angeli, el apellido de su madre, para promocionar su trabajo, sin éxito, como actor.

Un perfil en el sitio de la industria cinematográfica Backstage enumera solo un proyecto: fue voluntario en un campamento de teatro para niños desfavorecidos organizado por la organización benéfica local Free Arts of Arizona en 2018.

Las fotos que acompañan su perfil muestran a un Chansley tatuado y barbudo flexionando sus músculos con una camisa con estampado de bandera y un pañuelo, mientras que otra lo muestra vestido con su infame atuendo de chamán con la cara ennegrecida.

Al describir sobre su carrera, dice: 'Soy un actor, locutor y cantante de gran talento. Soy capaz de interpretar más de 30 voces diferentes y numerosos acentos diferentes. También soy muy hábil para encarnar personajes y expresar emociones de una manera que hace que la gente se sienta cautivada y fascinada.

Mi capacidad para memorizar líneas solo rivaliza con mi capacidad para realizar improvisaciones y hacer que parezca si mis líneas fueron memorizadas.

Siempre estoy aumentando mis habilidades y perfeccionando mis técnicas para ser el mejor de los mejores en lo que hago".

La principal ocupación de Chansley ahora parece ser protestar y se ha convertido en un personaje fijo en las manifestaciones contra las medidas sanitarias y de confinamiento por la covid-19 en Arizona durante el año pasado.

En una, en julio de 2020, fue filmado gritando que la segunda ola de Covid-19 es mentira, y agregó que la “COVID-1984” es un engaño de propaganda haciendo referencia a la novela de George Orwell.

En su cuenta de Twitter dominan los videos de conspiración y, más recientemente, detalles de sus planes para asistir a la marcha del MAGA en Washington.

Chansley ya fue detenido y si es declarado culpable, enfrenta hasta 10 años de cárcel por dañar un monumento.

(Fuente: Daily Mail)