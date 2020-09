Hermanas adictas a la cama solar recibieron la peor noticia al mismo tiempo

Cuando le diagnosticaron melanoma a la edad de 24 años, Sarah Burnside dijo que era aterrador escuchar la palabra cáncer.

Pero semanas después, cuando a su hermana pequeña Rhianne Smith, de 19 años, también le diagnosticaron la forma más mortal de cáncer de piel, dijo que "lloró y lloró".

Sarah siempre posteaba imágenes de sus sesiones de cama solar, pero decidió consultar a un médico después de encontrar algunos lunares sospechosos en sus pies y piernas.

Poco después de conocer el diagnóstico, su hermana Rhianne se hizo revisar un lunar en su rostro, y le dieron las malas noticias a ellas también.

"Al principio, me sentí aliviada y afortunada de haberlo encontrado temprano porque si no lo hubiera hecho, no sabemos qué hubiera pasado", expresó Sarah al periódico inglés The Sun.

"Mi familia estaba más conmocionada que yo, porque para mí eran solo operaciones y puedo manejar eso, y estaba feliz de no tener que recibir quimioterapia", siguió. "Pero cuando le diagnosticaron a Rhianne, fue peor", confesó.

A Sarah le sacaron un lunar de la pierna.

La madre de dos fue diagnosticada con cáncer de piel en el pie en junio y, después de insistir en que los médicos también le quitaran un lunar de la pierna, le diagnosticaron cáncer de piel por segunda vez en julio.

Rhianne, preocupada, se apresuró a que le revisaran los lunares, ya que era una usuaria de camas solares más ávida que su hermana, y también le diagnosticaron cáncer de piel en la cara en agosto. Rhianne, luego de que le sacaran el lunar.

Por suerte para las hermanas, les sacaron los lunares, y por ahora se están recuperando. Su mensaje para todos es que se revisen los lunares sospechosos, que pueden ser signo de cáncer de piel.