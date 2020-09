Un muerto y siete heridos en los apuñalamientos en Birmingham

Un hombre murió y otras siete personas resultaron heridas en una serie de apuñalamientos ocurridos la pasada madrugada en el centro de la ciudad inglesa de Birmingham, confirmó este domingo la Policía, que no vincula los sucesos con el terrorismo.



En un comunicado, la Policía de West Midlands (centro de Inglaterra) señala que ha puesto en marcha "una investigación por asesinato", tras precisar que, además del varón muerto, hay otro hombre y una mujer "heridos de gravedad", mientras que cinco personas más sufren heridas de menor consideración.



"Creemos que los incidentes, ocurridos entre las 12.30 y las 2.20 (hora local), están relacionados y estamos haciendo todo lo posible para hallar a los responsables", se señala en la nota.



En una comparecencia ante la prensa, el superintendente jefe, Steve Graham, incidió en que los esfuerzos se centran en hallar a los autores y "entender exactamente qué ha pasado", al tiempo que pidió al público que se ponga en contacto si tiene información relevante.



Previamente, una presunta testigo de los hechos, Cara Curran, declaró a BBC Radio Live que se trató de "un grupo de chicos contra otro", que se enfrentaron a puñetazos en una noche de juerga, y dijo que oyó "insultos racistas".



La Policía ha calificado lo sucedido de "incidente grave" y, al tiempo que ha llamado a la calma y a estar alerta, mantiene varias calles acordonadas mientras los expertos analizan las escenas del crimen.



Durante una intervención esta mañana en el "Andrew Marr Show" del canal televisivo BBC One, el ministro de Exteriores, Dominic Raab, confirmó que no ha "recibido información" que "vincule los apuñalamientos" con un caso de terrorismo.