El expresidente uruguayo José Mujica anuncia su retirada de la política por motivos de salud

El expresidente de Uruguay José Mujica ha anunciado su retirada definitiva de la vida política alegando motivos de salud en el marco de las elecciones locales celebradas este domingo en el país.



Según informaciones del diario uruguayo 'El País', Mujica ha explicado que sufre una enfermedad inmunológica crónica y que, por ello, no podrá seguir desempeñando su cargo como senador.

"Es lógico que la política obliga a relaciones sociales y me tengo que cuidar, no puedo ir a un lado, no puedo ir al otro y sería un mal senador", ha aseverado antes de manifestar que, debido a su enfermedad, no podrá vacunarse contra la COVID-19 una vez la vacuna esté disponible.



"Yo pensé que esto era una gripecita que pasaba y no es una gripecita, me parece que es como el sida, vamos a tener que acostumbrarnos a vivir con esto", ha lamentado.



Minutos antes de presentar su voto Mujica ha llamado a la responsabilidad para evitar una mayor propagación del coronavirus: "Espero que esta noche (electoral) no nos volvamos locos y después el ministro de Salud, (Daniel) Salinas, nos salga a retar y todo lo demás".



Así, ha aprovechado la ocasión para disculparse con la candidata por la Coalición Multicolor Laura Raffo, a la que había criticado en un acto de cierre de campaña.



"Se enojó, ella es muy digna, yo no la conozco, yo me refería al contenido y estaba en el Cerro hablando con mi barra", ha afirmado Mujica. "Que me perdone, al fin y al cabo soy una oveja negra, pero yo le tengo respeto", ha asegurado.



Raffo, por su parte, ha aceptado las disculpas del exmandatario. "Leí las declaraciones, me parece bien, acepto las disculpas", ha aseverado.

Dpa