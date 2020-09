Donald Trump, el "vivo" que no pagó impuestos ahora dice que es "fake news"

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, reconoció en un debate previo a las elecciones de 2016 ante su rival demócrata, Hillary Clinton, que no pagar impuestos le hacía "listo" o como decimos por aquí "un vivo".

Sin embargo, Trump ha descrito como "fake news" una investigación publicada este 27 de septiembre por The New York Times en la que se revela que no pagó impuestos federales sobre la renta en 11 de los 18 ejercicios fiscales analizados por dicho periódico, y que abonó 750 dólares en 2016 y 2017, su primer año en la Casa Blanca.

Durante un debate anterior a las elecciones presidenciales de los Estados Unidos de 2016, la candidata demócrata, Hillary Clinton, aseguró que Donald Trump no había pagado impuestos federales sobre la renta. En respuesta, el republicano afirmó que eso le hacía "listo", aunque después del debate señaló que eso no era lo que quería decir.

Ahora, a semanas de los comicios del próximo 3 de noviembre, el presidente ha tachado de "fake news" una investigación de The New York Times en la que se revela que en 2016 y 2017 pagó 750 dólares de impuestos federales sobre la renta. Así lo ha hecho durante una rueda de prensa ofrecida este domingo, 27 de septiembre:

President Trump denied wrongdoing and attacked the IRS in response to questions about a New York Times investigation into his taxes. https://t.co/Vf5qi7Ugr3 pic.twitter.com/Kx9dj5JKpM — The New York Times (@nytimes) September 27, 2020

Horas después de que se hiciera pública la investigación de The New York Times, Trump ha publicado las palabras "fake news" a través de su cuenta oficial de Twitter:

FAKE NEWS! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) September 28, 2020

Una investigación de The New York Times revela que Trump pagó 750 dólares de impuestos en 2016 y 2017

La investigación del periódico estadounidense revela información fiscal no conocida hasta la fecha. Por ejemplo, se señala que el presidente de los Estados Unidos no pagó impuestos federales sobre la renta durante 11 de los 18 años fiscales analizados por The New York Times. Además, dicho medio informa de que en 2017, cuando ya ocupaba el despacho oval, pagó 750 dólares (unos 644€, al cambio actual), exactamente la misma cifra que el año anterior.

Trump ha cimentado su carrera política en su reputación de hombre exitoso, hasta el punto en el que en los meses previos a los comicios dijo en reiteradas ocasiones que era "realmente rico", aunque se negó a hacer públicas sus declaraciones de impuestos para acreditarlo. Sin embargo, la investigación de The New York Times informa de que algunos de sus negocios han sufrido grandes pérdidas en los últimos años, aunque el periódico señala que la declaración de esas pérdidas le ha permitido pagar menos impuestos.

La Oficina de Ética Gubernamental (USOGE, por sus siglas en ingles) exige que los presidentes de los Estados Unidos presenten un informe financiero anual. Trump dijo en una rueda de prensa de noviembre de 2018 que dicho informe ofrecía mucha más información que la declaración de impuestos y resaltó la "magnitud" de sus resultados, pero la realidad es que ese documento sólo recoge los ingresos y no los beneficios de la empresa. Por ejemplo, en el informe financiero de 2018 declaró haber ingresado 434 millones de dólares, pero en la declaración de impuestos obtenida por The New York Times consta que ese año tuvo pérdidas por valor de 47,4 millones de dólares.

En definitiva, la declaración de impuestos muestra una realidad financiera distinta a la narrada por Donald Trump desde que anunció su candidatura a la Casa Blanca.

Trump obtuvo beneficios del extranjero en sus dos primeros años como presidente

Además de no pagar impuestos federales sobre la renta, Trump se ha aplicado numerosas reducciones fiscales entre las que se encuentra una devolución de 72,9 millones de dólares que está siendo auditada por el Servicio de Impuestos Internos (IRS, por sus siglas en inglés). Dicha auditoría coincide con el vencimiento de varios préstamos personales por valor de cientos de millones de dólares.

Pese a esas pérdidas, The New York Times informa de que Trump pagó 70.000 dólares en peluquería durante su paso por el programa televisivo The Apprentice, los cuales se desgravó fiscalmente al considerarlo un gasto comercial.

En enero de 2017, unos días antes de la toma de posesión de Trump, su abogada fiscal Sheri Dillon aseguró en una rueda de prensa que la compañía del presidente no llevaría a cabo "nuevos negocios en el extranjero" durante su mandato con tal de evitar posibles conflictos de intereses. De hecho, sus hijos Eric Trump y Donald Trump Jr. aseguraron que ya no recibían ingresos a través de negocios internacionales. Sin embargo, The New York Times publica que Trump obtuvo del extranjero 73 millones de dólares en sus dos primeros años al frente del país.

Dada la cercanía de las elecciones presidenciales del próximo 3 de noviembre, el editor ejecutivo de The New York Times, Dean Baquet, ha publicado una columna explicando que el periódico ha decidido publicar la investigación ya que considera que "los ciudadanos deberían conocer a sus líderes y representantes lo mejor posible" y ha anunciado la publicación de nuevas investigaciones en las próximas semanas.

Fuentes: Maldita, Euronews, Rt, CNN, Youtube, Twitter.