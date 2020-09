Yoshihide Suga, elegido como primer ministro de Japón en sustitución de Shinzo Abe

Suga, que también es el nuevo líder de la formación Partido Democrático Liberal (PDL), ha resultado electo en una sesión extraordinaria con 314 votos a favor, de los 465 asientos que componen la cámara baja nipona. Horas antes, el gabinete de ministros de Shinzo Abe ha dimitido en bloque.



El antiguo portavoz del Gobierno nipón, 'mano derecha' de Abe, apostará por mantener las políticas del ex primer ministro para superar la crisis económica derivada de la pandemia de la COVID-19 y, tras su nombramiento, llamó a evitar un "vacío político".



El nuevo primer ministro de Japón asumirá el papel en un momento crucial de la historia del país, que se enfrenta a una recesión histórica debido a, entre otros factores, la crisis sanitaria de la COVID-19, que ha dejado ya más de 76.000 casos y más de 1.400 fallecidos.



Entre los ejes que definirán su proyecto político, Suga ya ha asegurado que promoverá una "reforma regulatoria" que pase por acabar con la "burocracia" y los "intereses creados". Además, revisará las políticas de seguridad nacional de Japón, algo que comenzó Abe después de que sus planes de introducir un sistema de defensa antimisiles desarrollado por Estados Unidos fracasara.



En materia de política internacional, Japón se halla en un nuevo conflicto de intereses con China, en pleno fortalecimiento militar del gigante asiático para navegar por las aguas que comparten, además de la sempiterna amenaza que supone la carrera nuclear de Corea del Norte.



En referencia al equipo de Gobierno, el ministro de Salud, Katsunobu Kato, será el sucesor de Suga como ministro portavoz. Otros miembros del gabinete, como el ministro de Economía, Taro Aso, o el de Exteriores, Toshimitsu Motegi, también desempeñarán cargos.



Suga ha sido ministro portavoz desde que Abe asumió su segundo mandato como primer ministro en diciembre de 2012 y ha sido uno de los pesos pesados del Gobierno. El nuevo líder del PDL no pertenece a ninguna de las facciones que componen el partido y es el primer líder que elige la formación que no pertenece a ninguna de sus corrientes.



El mandato de Suga se prolongará hasta finales de septiembre de 2021, cuando terminaba el mandato de Abe, que anunció su dimisión a finales de agosto, poniendo fin a varias semanas de especulaciones en torno a su estado.

Dpa