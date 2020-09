Epidemiólogo de Harvard: "No hay razones para tener las escuelas cerradas"

Martin Kulldorff, epidemiólogo especializado en enfermedades infecciosas y profesor de la Universidad de Harvard, defiende un abordaje que distinga "por edades". Vive en Estados Unidos, pero nació en Suecia. Está a favor de la reapertura de las escuelas y en contra de las cuarentenas generales.

En una entrevista con Infobae, Kulldorff indicó que los confinamientos representan “el mayor asalto a las condiciones de vida de la clase obrera en décadas”. Y agregó: “Era inevitable que el contagio alcance a todo el mundo, nadie debe sentirse mal por eso, porque era sencillamente imposible mantenerlo afuera”.

"Hay muchas cosas que no sabemos del covid-19, pero una cosa que sí sabemos es que hay una enorme diferencia en la mortalidad según la edad. Son los mayores los que mueren por esta enfermedad", explicó el epidemiólogo.

A falta de una vacuna, el especialista en enfermedades infecciosas apuesta a la inmunidad de rebaño: "Esta inmunidad es inevitable, así que no hay razón para posponerla a propósito. Sí sirve para no sobrecargar el sistema de salud, así que aplanar la curva al comienzo de la epidemia fue una buena meta y casi todos los países tuvieron éxito en eso, salvo el norte de Italia, parte de España y quizás algunos otros. Eso fue muy importante, porque permitió que todos los enfermos reciban el tratamiento adecuado".

Ante la pregunta de si imponer restricciones por edad podría ser visto como una forma de discriminación etaria, Kulldorff dijo lo siguiente: "Es el covid-19 el que discrimina por edad porque los mayores enfrentan riesgos muy superiores".

"En Suecia se dictaron clases normales y si un niño tenía síntomas, como tos o congestión nasal, se le pedía que se quede en su casa. Se realizaron algunas clases al aire libre cuando el tiempo era bueno, lo cual no sé si ayuda demasiado, pero no daña y es bueno estar afuera. No se impuso el uso de mascarillas, ni otras barreras, y los niños podían correr y jugar normalmente", comenzó explicando sobre la apertura de las escuelas.

Y añadió: "Creo que los docentes de más de 60 años deben tener la oportunidad de trabajar desde sus hogares. Los que están en sus 20, 30 o 40 años tienen muy bajo riesgo, así que no me preocuparía por ellos".

Con respecto a la vacuna, comentó: "Podríamos tener esperanzas en que una, o quizás dos o tres tengan éxito. Si podemos tener un par que funcionen sería una buena noticia, y va a ser muy emocionante y fantástico. El hecho de que una o dos de estas vacunas no tengan éxito –y no sabemos aún si la vacuna de Oxford ya ha fracasado– es algo que era esperable"

