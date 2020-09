Crecen las restricciones en Europa para frenar la segunda ola de contagios

Tratando de evitar un confinamiento generalizado, varios países europeos vienen aplicando diversas restricciones focalizadas con el propósito de contener una nueva ola de contagios de coronavirus.

Uno de esos casos es Francia, donde tras registrar casi 10.000 nuevos positivos de covid-19 en las últimas 24 horas, el primer ministro Jean Castex ordenó la contratación de 2.000 trabajadores adicionales para reforzar los servicios de rastreo y seguimiento de los enfermos en aislamiento domiciliario, y pidió a los prefectos locales medidas complementarias porque 42 departamentos del país están en zona roja, con un nivel de circulación del virus "inquietante".

De todas formas, y por sugerencia de los equipos técnicos, el gobierno francés dispuso que la cuarentena para los contagiados pase a ser de una semana, frente a los 14 días actuales.

#COVID19 | Relayez ce message, prévenez votre famille et les personnes de plus de 65 ans ou vulnérables dans votre entourage : ce virus est dangereux, elles doivent redoubler de vigilance, respecter scrupuleusement les gestes barrières, et porter un masque en toute circonstance. pic.twitter.com/aaBlMtZKzN — Jean Castex (@JeanCASTEX) September 11, 2020

Algo similar ocurre en el Reino Unido, donde el número de nuevos casos positivos aumentó un 77% en los últimos siete días, mientras que la tasa de reproducción del virus ya se encuentra por encima de 1, informó el portal Euronews.

Las regiones del norte de Inglaterra registran el peor incremento de casos, siendo en su mayoría personas jóvenes. Los habitantes de la ciudad de Birmingham, de hecho, tendrán nuevas restricciones desde el próximo martes.

La capital austríaca Viena también debió aplicar nuevas medidas restrictivas ante el repunte de contagios: las mascarillas serán obligatorias tanto en el interior como al aire libre, en todos los espacios públicos.

De todas formas, el gobierno austríaco no descarta sumar otras restricciones. "Si quieren escuchar una previsión, no espero que la situación mejore en las próximas semanas porque la vida diaria va transcurriendo cada vez más en el interior, han empezado las escuelas, se vive menos en el exterior. En consecuencia, podemos esperar que vamos a necesitar estar medidas al menos durante el invierno. Y no puedo prometer que no sean necesarias además otras medidas. El objetivo es prevenir un confinamiento", ha dicho el canciller austriaco, Sebastian Kurz.

Dicho ejemplo fue adoptado en Israel, que ha vuelto a decretar medidas de confinamiento generales debido al repunte de los contagios, con un incremento del 31% durante la última semana. Desde el inicio de la pandemia, ese país ha registrado más de 140.000 casos..