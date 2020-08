Israel se desvinculó de las explosiones en Beirut

Israel "no está involucrado" en las explosiones ocurridas hoy en Beirut, capital del Líbano, afirmaron fuentes del Gobierno citadas por la televisión pública Kan.



Israel no suele confirmar oficialmente los ataques que lanza a otros países y, de la misma manera, hoy buscó aclarar que no tuvo ninguna relación con las explosiones que sacudieron la capital de Líbano y destruyeron la zona portuaria a través de fuentes no identificadas en la televisión pública.



La aclaración se conoció poco después de la explosión y siguió a varios días de tensión militar en la frontera que comparten los dos países, según informó la agencia de noticias ANSA.

VIDEO | Medios árabes reportan una fuerte explosión cerca del puerto de #Beirut en #Libano. pic.twitter.com/AxjbQZTzg8 — La Estrella | Panamá (@EstrellaOnline) August 4, 2020





En el pasado, Israel ha bombardeado en varias ocasiones objetivos del partido y movimiento armado Hezbollah -hoy miembro de la coalición de Gobierno- en el territorio de Líbano.

Fuente: Télam