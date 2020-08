Navalny, opositor de Putin, revisado por médicos alemanes tras un diagnóstico

Tanto sus familiares como los portavoces han transmitido que su estado es preocupante, pero que su llegada a la capital alemana es el primer paso para su recuperación.

El activista no ha reportado mejoría desde el jueves, tras ser presuntamente envenenado. Los médicos han pedido tiempo para poder realizar exámenes exhaustivos y establecer un diagnóstico.

En su traslado desde Siberia entró en juego una pequeña ONG con sede en Berlín.

"Los costes del viaje no corren a cuenta de los contribuyentes. No ha sido la fundación, sino individuos que han querido financiar el traslado. Lo pusimos en marcha sin saber realmente cuánto iba a costar y tuvimos algunas sorpresas: costó mucho dinero organizarlo en poco tiempo. Pero a lo largo de la misión, otras personas decidieron ayudar", ha asegurado Jaka Bizilj, fundador de la organización Cinema for Peace, a cargo de la organización del traslado.

Una ayuda "de primera necesidad"

Uno de los contribuyentes es el empresario y filántropo ruso Boris Zimin, afincado en Estados Unidos. Desde su cuenta de Facebook ha llamado a recordar los casos de activistas rusos condenados y torturados.

A la vez, el millonario se ha mostrado sorprendido por el revuelo causado en las redes sociales por la noticia. Según Zimin, "es muy triste" que la prestación de una ayuda de primera necesidad de lugar a tantas "palmaditas en la espalda".

En una entrevista concedida en 2018, Zimin reveló que apoyaba el Fondo de Lucha contra la Corrupción de Alexéi Navalny desde su fundación en 2012.