Epidemiólogos contra el Covid-19: "Queremos que los jóvenes se contagien"

Dos epidemiólogos indican que lo único que nos salvará del Covid-19 es la inmunidad colectiva. Igualmente si estuviera la vacuna en los próximos meses, muchos expertos dudan sobre si será la solución definitiva.

Raj Bhopal, profesor emérito de salud pública en la Universidad de Edimburgo, explica que incluso si se encuentra una vacuna, puede no funcionar bien para las personas mayores y las personas con afecciones de salud subyacentes.

La inmunidad de rebaño indica que muchas personas se vuelven resistentens a una enfermedad a trevés de la vacunación o la exposición previa, y esta no puede propagarse significativamente entre el resto de la población. Es por eso que se entiende que sin vacuna, la inmunidad de rebaño depende de que suficientes personas de la población se infecten para disminuir el impacto de la enfermedad, según detalló Infobae.

Raj Bhopal

“Si no se encuentran vacunas seguras y efectivas y medicamentos preventivos y terapéuticos que salvan vidas, los bloqueos prolongados resultan imposibles y la pandemia no desaparece espontáneamente, la inmunidad de la población es la única solución a largo plazo”, manifestó el especialista.

En su artículo publicado en la revista Public Health in Practice, asegura que "permitir la infección en aquellos con muy bajo riesgo mientras se hace más seguro para ellos y para la sociedad en general necesita consideración, pero actualmente es tabú".

Por otro lado, Eric Caumes, jefe del departamento de enfermedades infecciosas del hospital Pitié Salpêtrière de París, habló con Infobae y reveló que "todavía estamos corriendo tras la epidemia en lugar de anticiparla”.

Eric Caumes

Sobre la teoría de que los jóvenes se contagie, dijo: “La observación de los jóvenes muestra que no toman ninguna precaución especial que se pueda entender dada la levedad general de la enfermedad en ellos. Las grandes reuniones de jóvenes son imprescindibles y las autoridades no hacen nada para evitar estas reuniones. Por lo tanto, es posible que no queramos ver, y eso es lo que hacen nuestras autoridades políticas. O podemos intentar pensar en ello”.

"Es preferible intentar abordar el tema de los jóvenes y dejar que se contaminen entre sí con la condición de que no vean a sus padres ni a sus abuelos”, comentó.