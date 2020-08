Video notable: La abuela no quiso mudarse y mirá cómo lo resolvieron

En China construyeron un puente de autopista alrededor de una pequeña vivienda después de que su propietaria se negó a venderla al Gobierno durante una década, informan medios locales.

El edificio de una planta de 40 metros cuadrados está situada en un foso en medio de una carretera de cuatro carriles en la ciudad de Cantón. Es uno de los ejemplos de 'casas clavo', conocidas también como 'dingzihu' en mandarín, cuyos propietarios rechazan la compensación de un promotor por su demolición.

La propietaria, identificada por su apellido Liang, afirmó que no aceptó mudarse porque las autoridades no le ofrecieron una propiedad de reemplazo en un lugar ideal. Añadió que estaba feliz de lidiar con las consecuencias y no le importaba lo que los demás pensaran de ella. "Usted cree que este ambiente es malo, pero yo siento que es tranquilo, liberador, agradable y confortable", subrayó.

Construyen el puente de un autopista alrededor de una pequeña casa en China después de que su propietaria se negó a mudarse durante una décadahttps://t.co/Y9GO2rSmOP pic.twitter.com/s6hdGe1c07 — RT en Español (@ActualidadRT) August 12, 2020

Liang es la única persona de 47 hogares y 7 empresas que aún vive allí. Todos los demás se mudaron en septiembre pasado, detallaron los funcionarios y aseguraron que le ofrecieron a la residente diferentes tipos de piso para elegir, así como programas de compensación en efectivo, pero ella los rechazó todos.

