Por primera vez compró un billete de lotería: mirá lo que pasó

La suerte es caprichosa y a veces les sonríe a quien menos lo espera. Ese es el caso de una habitante de Sídney, Australia, que tras comprar durante un viaje por su país un billete de lotería por primera vez en su vida, resultó ganadora de un premio de 50 millones de dólares australianos (unos 35 millones de dólares estadounidenses), informan medios locales.

"Nunca antes he jugado a Oz Lotto. Estaba pasando cerca de un puesto de lotería y pensé que sería divertido entrar, y fue lo que hice", contó la afortunada. "No puedo creerlo. Estoy temblando. Estoy estupefacta, muy sorprendida", agregó.

Puede parecer increíble, pero la ganadora se olvidó completamente del boleto que había comprado y fue un conocido quien le recordó que tenía que revisarlo.

"Mi amigo me llamó y me dijo: 'creo que el quiosco donde compraste el boleto vendió uno que ganó el premio de 50 millones de dólares", contó. "Me sentí como si tuviera un ataque cardíaco".

La mujer todavía no sabe qué planea hacer con el dinero, lo único que dijo es que pensaba seguir trabajando.

