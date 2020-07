Se zarpó el nene: A los 17 gastó u$s21.000 de su padre en videojuegos

Un indio de 17 años se gastó 1,6 millones de rupias (21.433 dólares) en jugar al videojuego PlayerUnknown's Battlegrounds (o PUBG) a través de microtransacciones realizadas desde cuentas bancarias de sus padres, informa Tribune India.

Según el testimonio de los padres, su hijo les dijo que estaba usando su teléfono inteligente para realizar estudios en línea. De esta forma, el chico tenía acceso a tres cuentas bancarias que usaba para comprar elementos cosméticos para la personalización de los personajes del videojuego, así como munición virtual, artillería y otros elementos.

Finalmente, el matrimonio se enteró de los gastos de su hijo gracias a informes bancarios, pese a que el chico camuflaba las operaciones y transfería dinero de una cuenta a otra para evitar un saldo nulo. "Estuvo usando el teléfono de su madre durante bastante tiempo, pero ella no estaba muy atenta y no se dio cuenta", destacó el padre del joven. Según Indian Express, el joven también eliminaba mensajes sobre las transacciones desde el teléfono.

El matrimonio tenía ahorrado ese dinero para gastos médicos del padre, el fondo de previsión de su madre y el futuro del hijo, que también gastó dinero de su propia cuenta bancaria.

Para darle un escarmiento ejemplar y "se dé cuenta de lo difícil que es ganar dinero", el padre obligó a su hijo a trabajar en un taller de reparación de escúteres. "Simplemente, no puedo dejar que se quede inactivo en casa y no puedo darle un teléfono móvil ni siquiera para los estudios. [...]. Ahora no tengo esperanza, ya que el dinero se ahorró para el futuro de mi hijo", se lamenta el padre.

RT, Youtube.