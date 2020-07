Gran Bretaña aclara cómo será el uso de tapabocas en los comercios

El uso de tapabocas en los comercios de Inglaterra será obligatorio a partir de mañana debido al coronavirus, pero los clientes podrán quitárselo si los establecimientos ofrecen la posibilidad de consumir comida y bebida en su interior.



El Gobierno británico dio hoy a conocer más detalles de esta medida, adelantada el 16 de julio, después de recibir críticas por considerar que sus mensajes sobre esta norma habían sido confusos.



Así, las protecciones faciales serán obligatorias en tiendas, supermercados, bancos y oficinas de correos, mientras que será opcional en restaurantes, pubs, gimnasios, peluquerías, cines, teatros y salones de actos.



Hasta hoy, había cierta confusión respecto del protocolo para establecimientos de comida rápida para llevar ("take away") y ciertas tiendas y cafeterías.



El Ejecutivo aclaró hoy que la mascarilla será obligatoria para comprar comida o bebida para llevar en esos lugares, pero el cliente podrá quitársela si se queda a consumir esos productos en su interior, reportaron medios locales y la agencia de noticias EFE.



Tal como ya ocurría con el transporte público, el incumplimiento de las nuevas medidas puede conllevar multas de hasta 100 libras (unos 130 dólares).



No obstante, un portavoz de Downing Street -residencia del primer ministro británico Boris Johnson- señaló hoy que no es deseable que la ciudadanía actúe como policía para denunciar a los que infrinjan las normas.



"A aquellos que no utilicen la protección adecuadamente sobre la boca y la nariz se les 'aconsejará la forma correcta y más segura de usarla', en lugar de recibir una multa inmediata de hasta 100 libras. Ese sería el proceder más sensato", precisó la fuente.



El portavoz destacó el civismo de la ciudadanía británica "durante los últimos meses", al "elegir voluntariamente" seguir las recomendaciones de las autoridades "para ayudar a frenar las propagación" del virus.



"Estoy seguro de que hará lo mismo con las mascarillas. Confiamos en que las tiendas ofrecerán consejo a sus clientes y les recordarán que deben llevarlas, y estoy seguro de que la gran mayoría lo hará", concluyó.



Solo están exentos de llevar barbijos los menores de 11 años y las personas con problemas respiratorios.



Antes que Inglaterra, el Gobierno autónomo de Escocia decretó desde el 10 de julio el uso obligatorio de protecciones faciales en las tiendas, mientras que las autoridades de Gales e Irlanda del Norte valoran esta opción, cuyo objetivo principal es dar confianza a la población para recuperar la actividad cotidiana.



"A medida que nos dirigimos hacia la siguiente fase de relajación de las restricciones para la ciudadanía, es vital que sigamos comprando de manera segura para aprovechar al máximo este verano de nuestro fantástico sector del comercio", declaró hoy el ministro británico de Sanidad, Matt Hancock.