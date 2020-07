Covid global: el mundo superó los 14 millones de casos y las 600.000 muertes

Los contagios en todo el mundo superaron los 14 millones, de acuerdo con el balance diario de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y de la universidad estadounidense Johns Hopkins y las muertes ya superaron las 600 mil, según ambas fuentes.



Estados Unidos sigue a la cabeza como el país más afectado, con 26,06% de los contagios y 23,26% de las muertes globales. Pese a que la enfermedad continúa avanzando en los estados del sur, como Florida, Texas y California, el presidente Donald Trump, quien aspira a ser reelecto en menos de cuatro meses, minimiza una vez más la crisis del coronavirus.

“Es lo que hay, no se trata solo de este país, está pasando en muchos países, pero no hablan de ello en las noticias. No hablan de México y de Brasil, y todavía de partes de Europa, donde el coronavirus llegó antes”, dijo Trump a Fox News.