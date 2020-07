Los 83 multimillonarios caritativos: ¿es una carta falsa o verdadera?

En las últimas horas, se difundió el listado de un supuesto grupo de 83 millonarios, principalmente de Estados Unidos , pero también de países como Alemania , Holanda, Dinamarca, Reino Unido o Canadá, que habrían firmado una carta para pedir que los gobiernos impulsen y realicen "una subida inmediata, sustancial y permanente de impuestos" a las grandes fortunas para luchar contra la pandemia de coronavirus y paliar la crisis económica que sobrevendrá luego de que pase la misma.

Agrupados bajo el lema Millonarios por la Humanidad, en la supuesta lista aparecen nombres como el de Abigail Disney, sobrina nieta de Walt Disney y heredera de su imperio, así como Jerry Greenfield , cofundador de Ben & Jerry's , o Morris Pearl, exdirector gerente de BlackRock , una de las firmas de inversión más grandes del mundo y uno de los principales grupos acreedores que negocian la reestructuración de la deuda argentina.

Aunque la noticia recorrió el mundo y fue publicada en varios medios internacionales, como El País de España, CBS News de Estados Unidos y The Guardian, de Reino Unido, algunos nombres desconocidos, apócrifos y llamativos que figuran en el listado ponen en duda su veracidad.

"No somos nosotros los que cuidamos a los enfermos en salas de cuidados intensivos. No estamos conduciendo las ambulancias que llevarán a los enfermos a los hospitales. No estamos reabasteciendo los estantes de las tiendas ni entregando alimentos puerta a puerta", señala el texto adjudicado a los peticionantes.

"Tenemos dinero, mucho . Dinero que se necesita desesperadamente ahora y seguirá siendo necesario en los próximos años, a medida que nuestro mundo se recupere de esta crisis", añade el documento difundido por agencias internacionales y por la agencia nacional Télam.

Los supuestos firmantes subrayan que los problemas causados por el Covid-19 , que estiman impulsará a 500 millones de personas a la pobreza, no pueden resolverse mediante caridad, por lo que los líderes políticos deben asumir la responsabilidad de recaudar los fondos necesarios y gastarlos de manera justa.