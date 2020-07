El alcalde de Miami considera "fuerte" que los comparen con Wuhan

Francis Suárez, alcalde de Miami, la ciudad más poblada del condado de Miami-Dade, el epicentro de la Covid-19 en Florida, afirma que frenar el avance del virus sin destruir la economía es posible todavía si la ciudadanía coopera, pero no descarta imponer una nueva cuarentena.



"Es algo que estamos analizando cada día y vamos a tener que tomar decisiones muy difíciles en los próximos días si esto no mejora", subraya en una entrevista.



"Si esto fuera cosa solo de un virus -agrega- no habría problema, cerraríamos la ciudad mañana, pero va a afectar a las miles de personas el hecho de cerrar la economía por completo, es algo que se tiene que balancear con la realidad que tenemos en una pandemia".



Cuando se le pregunta por los 15.300 casos nuevos en un día que Florida registró el 12 de julio, la mayor cantidad diaria en todo Estados Unidos desde que se inició la pandemia, responde que "no es positivo" desde ningún punto de vista.



No obstante, considera "un poco fuerte" comparar la situación actual en Miami-Dade con la que había en la ciudad china de Wuhan cuando se inició la pandemia, como hizo la víspera una médica especialista en enfermedades infecciosas.

Cooperación ciudadana para vencer al virus

"Por el momento la mortalidad se ha mantenido baja, tenemos suficiente capacidad (hospitalaria) por lo menos para las próximas semanas y hemos tomado medidas para reducir la curva del aumento de infecciones. Obviamente necesitamos la cooperación de nuestros residentes para llegar a ese punto", dice Suárez, de 42 años y primer alcalde de Miami nacido en la ciudad.



En las últimas 24 horas se registraron 2.090 nuevos casos de Covid-19 en Miami-Dade y la cuenta acumulada desde el 1 de marzo está en 69.803 casos, de ellos 1.175 mortales.



En toda Florida desde el 1 de marzo 291.629 personas se han contagiado la enfermedad y 4.409 han fallecido, contando la 132 de las últimas 24 horas, que es una cifra récord para el estado.



El alcalde, que fue de los primeros miamienses en contraer la enfermedad, piensa que "una parte de lo que estamos viendo en este momento tiene que ver con la falta de disciplina" de personas que no cumplen con las normas para prevenir los contagios.





Aunque también cuando se le pregunta admite que ha habido confusión e incluso contradicción en los mensajes de las autoridades estatales, condales y locales.



En Miami-Dade, por ejemplo, es obligatorio el uso de mascarillas en espacios públicos, pero no lo es a nivel estatal porque el gobernador Ron DeSantis no ha querido imponer esa medida a todos los floridanos con el argumento de que no en todas partes de Florida la Covid-19 tiene la misma prevalencia.



"Creo que necesitamos tener más comunicación para dar un mensaje único". "Es mejor tener consistencia de comunicación y de mensaje", subraya.