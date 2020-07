Fue a una 'fiesta coronavirus' porque el Covid "era un engaño": murió

Un hombre de 30 años ha fallecido tras asistir a una 'fiesta covid-19' en San Antonio (Texas, EE.UU.), donde contrajo la nueva enfermedad pensando que la actual pandemia "era un engaño", informó el New York Post.

La directora médica de la clínica en la que falleció, la Dra. Jane Appleby, explicó que el evento fue organizado por alguien que previamente había sido diagnosticado con el virus y que quiso comprobar si éste es real y si alguien se infectaba.

"Justo antes de que el paciente muriera, miró a su enfermera y dijo: 'creo que cometí un error, pensé que era un engaño, pero no lo es'", aseguró Appleby. "No discrimina y ninguno de nosotros es invencible", afirmó la profesional de la salud. "No quiero ser alarmista", continuó, si bien hace hincapié en que "este virus es muy grave y puede propagarse fácilmente".

A primeros de julio, se informó sobre el peligro de las 'fiestas covid'. Varios estudiantes infectados con la nueva enfermedad han celebrado fiestas en Tuscaloosa, en el estado de Alabama, para ver cuál de los presentes sanos era el primer en contagiarse. Los asistentes reúnen dinero en un bote y se lo lleva como premio el primero en infectarse.

Peligro real

Altos cargos sanitarios de EE.UU. han llamado la atención sobre el creciente número de casos de coronavirus en personas apenas mayores de 30 años, y alertan que la llamada generación 'millennial' puede estar más expuesta a esta enfermedad de lo que inicialmente se pensaba.

Desde la Organización Mundial de la Salud también (OMS) advierten del peligro que representa este patógeno para las jóvenes generaciones. El director del organismo, Tedros Adhanom, instó a ser muy cuidadosos con la idea de que este virus solo mata a la gente mayor. "Es cierto que la gente joven es menos propensa a desarrollar una enfermedad grave, pero también hay un número significativo de jóvenes que han muerto", explicó.

Este sábado se han registrado 71.389 nuevos casos de coronavirus en EE.UU., lo que supone un nuevo récord diario desde el inicio de la pandemia. Los contagios en el país norteamericano suman un total de 3.215.861, mientras que 134.430 personas han fallecido a causa del covid-19.

RT, Youtube.