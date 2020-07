Chile se acerca a las 7.000 muertes: 98 en un día

El Gobierno chileno reportó hoy 3.012 contagios de coronavirus y 98 muertes en las últimas 24 horas que lo ponen al borde de los 7.000 decesos, cifras que, no obstante, representan una "leve mejoría" que se viene sosteniendo en los últimos diez días, aunque con preocupación en regiones como Arica o Antofagasta.



Con la ausencia del ministro de Salud, Enrique Paris, los subsecretarios Paula Daza y Arturo Zúñiga anunciaron este mediodía nuevas cuarentenas, que regirán para el centro urbano de Arica y la comuna de Rengo (al norte, frontera con Perú), que comenzarán a regir a partir del próximo martes a las 22, durante siete días, reseñó el diario El Mercurio en su página web.



El reporte da cuenta de 98 decesos por Covid-19 (ayer hubo 100) inscriptos en el Registro Civil, lo que sube el total nacional a 6.979 desde la llegada de la pandemia a Chile.



Además, con los 3.012 nuevos casos los contagios totales son 315.041, de los cuales 283.902 se han recuperado.



En tanto, las personas hospitalizadas en terapia intensiva son 1.995, de las cuales, 350 se encuentran en estado crítico, "y esta situación viene bajando al igual que los casos que hemos visto durante las últimas tres semanas", dijo el subsecretario Zúñiga.



En cuanto a la red integrada Covid-19 (servicio público, privado y Fuerzas Armadas) mantiene 466 respiradores automáticos disponibles a lo largo del país.



Chile se encuentra desde mediados de marzo bajo estado de excepción por catástrofe, toque de queda nocturno y las fronteras cerradas, al igual que las escuelas y los negocios que no sean de primera necesidad.



Los datos a nivel mundial sitúan al país como el séptimo del mundo con mayor cantidad de contagios, superando países a con una población considerablemente superior como Italia, Reino Unido o México, según las estadísticas de la Universidad Johns Hopkins, de EEUU.