Elon Musk ahora contra los monopolios: "Es hora de dividir Amazon"

El fundador de Tesla, Elon Musk, opinó este miércoles que ha llegado la hora de dividir Amazon y manifestó su rechazo al monopolio que ha constituido esa compañía. El empresario estadounidense hizo el comentario a través de su cuenta de Twitter.

"Esto es una locura, Jeff Bezos", escribió Musk, etiquetando en su publicación al director ejecutivo de la súper empresa. "Es hora de dividir Amazon. ¡Los monopolios están mal!", agregó en otro tuit.

This is insane @JeffBezos — Elon Musk (@elonmusk) June 4, 2020

El mensaje de Musk llegó en respuesta a un tuit del escritor Alex Berenson, quien publicó la captura de pantalla de un correo electrónico en el que Amazon indicaba que su libro sobre la pandemia no cumplía con las pautas de la empresa y que su venta había sido censurada. No obstante, no mucho más tarde Berenson comunicó que la empresa finalmente aceptó publicar en su página web su obra titulada 'Verdades no reportadas sobre el covid-19 y encierros' y que se disculpó "por la molestia".

"Parece oficial: ¡Amazon retrocedió! Por supuesto, no sé qué hará alguien que no tenga a Elon Musk y tantos otros que presionen, pero al menos esta vez se echaron atrás", comunicó el autor en las redes sociales.

RT