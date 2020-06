Europa abre sus fronteras: las tres potencias que no podrán enviar ciudadanos

La Unión Europea (UE) anunció que a partir de mañana reabre sus fronteras, cerradas desde mediados de marzo por la crisis de coronavirus, a catorce países considerados "seguros", entre los que no figuran Estados Unidos, Brasil o Rusia pero que sorpresivamente incluyó a Uruguay.



En una reunión celebrada en Bruselas, los Estados miembros aprobaron hoy por mayoría cualificada una lista provisoria de países a los que se les permitirá el ingreso que, no obstante, será revisado cada dos semanas en función de la evolución de la pandemia y se dará marcha atrás con aquellos que agraven su situación epidemiológica.



En el listado de países considerados "seguros" para abrirles las fronteras de los 31 miembros del bloque europeo figuran Australia, Argelia, Canadá, Corea del Sur, Georgia, Japón, Marruecos, Montenegro, Nueva Zelanda, Serbia, Tailandia, Túnez, Uruguay y Ruanda.



A esos 14 países países se podría sumar también China, una decisión que quedó sujeta a que el país asiático adopte una política de reciprocidad con los ciudadanos europeos.





La resolución de la UE ocurre en pleno inicio de la temporada estival europea y en el marco de que los países del sur del continente, como Grecia, Italia y España, buscan atraer a los turistas para sostener una de las actividades más golpeadas por la pandemia.



La exclusión de Estados Unidos de la lista, un país donde la pandemia está en pleno desarrollo, significó un golpe al turismo ya que más de 15 millones de estadounidenses viajan a Europa cada año y alrededor de 10 millones de europeos cruzan hacia el país norteamericano.



El número diario de nuevos casos confirmados en los Estados Unidos aumentó en la última semana y el país tiene el peor brote de coronavirus del mundo, con casi 2,6 millones de personas contagiadas y más de 126,000 muertos, según un recuento de la Universidad Johns Hopkins.



De igual manera, las altas tasas de infección en Brasil, Rusia e India motivaron la decisión de excluir a esos país de la lista.





La medida que entrará en vigencia mañana, desanda la decisión de la UE de restringir los viajes no esenciales a sus 27 naciones, además de Islandia, Liechtenstein, Noruega y Suiza, que forman parte del área de fronteras abiertas de Schengen, en marzo para detener la propagación del virus.



Los ciudadanos no pertenecientes a la UE que ya viven en Europa no están incluidos en la prohibición. La lista de la UE no se aplica a los viajes a Reino Unido, que abandonó la UE en enero.