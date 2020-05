Suecia, ¿buen o mal ejemplo?: Vendrá "un número horriblemente grande de muertes"

Lo advierte un epidemiólogo jefe de Suecia, país que eligió no fijar cuarentena. Entre los 87 fallecidos en la últimas 24 horas hay un niño que tenía menos de 10 años y había estado en cuidados intensivos. No obstante, por el momento no se ha confirmado que muriera por causa del coronavirus.