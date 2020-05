¿Se viene el Planeta de los Simios? Varios monos roban muestras de pacientes ingresados por Covid-19

Un grupo de monos robó hoy una serie de muestras de sangre de pacientes ingresados por coronavirus en el hospital del estado de Uttar Pradesh, en el norte de India.



El personal del hospital explicó a la cadena NDTV que las muestras no tenían Covid-19 en sí, sino que eran muestras de sangre preparadas para ser sometidas a diferentes análisis tras ser extraídas de pacientes que ya habían dado positivo en coronavirus.



"No eran muestras de Covid-19 sino muestras de sangre de pacientes que iban a ser sometidas a análisis rutinarios. Ya se han vuelto a sacar muestras de sangre a los pacientes afectados", indicó SK Garg, médico del hospital, según consigna Europa Press.



Los monos, que se introdujeron en uno de los laboratorios del hospital, habrían mordido una serie de guantes y se llevaron las muestras de al menos tres pacientes distintos.



El hospital de Uttar Pradesh es uno de los más importantes del país en la lucha contra el coronavirus y tiene, además, un importante laboratorio.



Las autoridades subrayaron que no existen indicios ni estudios científicos que muestren que el coronavirus puede transmitirse de los monos a los humanos, pero los pocos animales que han dado positivo en coronavirus habían estado en contacto directo con algún infectado, tal y como señalan los datos de los Centros de Control y Prevención de Enfermedades (CDC) de Estados Unidos.