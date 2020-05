Madre venezolana denuncia remedios vencidos contra la COVID-19

Ninoska Aparicio una madre venezolana, denunció en un video las condiciones irregulares con las que son tratados los pacientes con diagnóstico positivo de coronavirus en Venezuela.

Según relató, en el Hospital Victorino Santaella, en los Teques, estado de Miranda, son varios los casos positivos pero las autoridades no los reportan.

“Dicen que mis hijos están intubados. hijo, voltea para acá. Aquí está mi hijo, no presenta síntomas, no tienen absolutamente ningún malestar”, explicó. Agrega que la misma situación está pasando su hija y otros pacientes, que aseguran estar en perfectas condiciones y no haber visto el resultado de sus pruebas.

Venezuela: madre denuncia mentiras gubernamentales sobre el coronavirus. pic.twitter.com/D1SaoZSONE — SantiagoHernandorena (@s_hernandorena) May 24, 2020

Además, mostró los antibióticos entregados en el hospital y la fecha de vencimiento de los mismos que corresponde a febrero. Ante su queja, las enfermeras le dijeron que se reparten “por protocolo”.

Otra mujer informó que recibió tratamiento con cloroquina, que está solo recomendado para pacientes de gravedad, y que este le provocó diarrea y vómitos. “Ni siquiera se podía levantar de la cama por las pastillas”.

“Acá estamos los casos que supuestamente estamos intubados y nos estamos muriendo, según la alcaldesa Wisely Álvarez y la información que sacan los médicos del hospital”, reiteró. “Hasta el momento no nos han enseñado los resultados que digan positivo”, añadió.

En las últimas semanas, 41.933 venezolanos regresaron al país y apenas 220 personas han dado positivo en la prueba de coronavirus. Al mismo tiempo las autoridades venezolanas aseguran que el incremento de casos se debe al contagio importado de los países limítrofes.

Actualmente Venezuela registra 1.010 casos y 10 muertes confirmadas por la enfermedad.