Farmacéutica de Estados Unidos jura tener un anticuerpo con tasa de éxito de 100%

La compañía biofarmacéutica Sorrento Therapeutics, con sede en California (EE.UU.), asegura haber desarrollado un anticuerpo que puede proteger las células de la infección del coronavirus y eliminarlo del organismo en el transcurso de cuatro días, informa Fox News.

La empresa destaca que el anticuerpo STI-1499 puede proporcionar "una inhibición del 100 %" ante el covid-19, y asegira que el tratamiento podría estar disponible meses antes de que la vacuna contra el coronavirus llegue al mercado.

"Queremos enfatizar que hay una cura. Hay una solución que funciona al 100 por ciento. Si tenemos el anticuerpo neutralizante en su cuerpo, no necesita el distanciamiento social. Es posible abrir la sociedad sin miedo", destacó a la cadena Henry Ji, fundador y el director general de la compañía biofarmacéutica.

Según el director, cuando el anticuerpo impide que un virus entre en una célula humana, el virus no puede sobrevivir. "Si los virus no pueden entrar en la célula, no pueden replicarse. Eso significa que si evitamos que entre en la célula, el virus finalmente desaparece. El cuerpo limpia ese virus", comentó.

Además, Henry Ji señaló que se puede usar el anticuerpo como terapia preventiva, ya que no hay efectos secundarios, pudiendo resultar más efectivo que cualquier vacuna que pueda desarrollarse en futuro.

Sorrento Therapeutics se ha asociado con la red de hospitales Mount Sinai, con sede en Nueva York, para desarrollar un cóctel de anticuerpos. Apodado Covi-Shield, se compondrá de tres anticuerpos diferentes, que se dirigen a diferentes partes del virus, y estará pendiente de aprobación por la Agencia de Medicamentos y Alimentación (FDA, por sus siglas en inglés). Si obtiene la autorización, se utilizará como un tratamiento profiláctico para las personas que regresan al trabajo y aquellos que han estado expuestos a covid-19.

