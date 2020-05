Aseguran que en Perú están dejando de atender a los ancianos

Jesús Valverde, presidente de la Sociedad Peruana de Medicina Intensiva, afirmó que en los hospitales de Lima se está haciendo una selección de pacientes graves de coronavirus para destinar los respiradores y camas a "pacientes recuperables", y no se atiende a los adultos mayores que requieren de unidades de cuidados intensivos (UCI), mientras el país tuvo hoy otro brusco salto en la cantidad de nuevos casos.



"Lo que ya no estamos permitiendo es que ingresen adultos mayores a las UCI, porque su pronóstico de recuperación es bastante bajo frente a un adulto joven, y también por el riesgo de morbilidad que tienen", declaró Valverde en una entrevista publicada este domingo por el diario Correo.



El reporte del ministerio de Salud de esta noche señaló que los casos detectados de la epidemia son 92.273, con 2.648 fallecidos, en tanto imágenes publicadas en redes sociales muestran diariamente las salas de emergencia de los hospitales limeños abarrotadas por pacientes que en muchos casos requieren oxígeno.



La epidemia mantuvo su epicentro en la capital peruana, una ciudad de 10 millones de habitantes que presenta 59.712 casos y 915 fallecidos, con lo que capacidad de atención hospitalaria ha llegado al límite, alertó la Defensoría del Pueblo.



Valverde renunció este viernes al comité de expertos que asesoran al Ministerio de Salud en el combate de la epidemia, tras discrepar con el manejo del equipo del Hospital Dos de Mayo, de Lima, y con el ministro Víctor Zamora.



El profesional admitió que los médicos afrontan un "dilema ético" ante la poca disponibilidad de camas UCI y también cuestionó que las autoridades del gobierno aseguren que aún hay unidades para atender a los pacientes que necesitan ventilación mecánica.



"Si tú me dices que hay una cama libre porque el paciente salió de alta o falleció, esa cama la voy a tener que definir frente a un conjunto de 10 pacientes, que pueden ser de edad mediana adulta o adultos mayores", sostuvo.



Agregó que "no es que cada paciente tenga la oportunidad de llegar a UCI", por lo que los especialistas ahora son "más selectivos" y buscan "pacientes que, potencialmente, sean más recuperables que otros", recogió la agencia de noticias EFE.



Dijo que cree que la "selectividad" es similar "en todos los hospitales de Lima, porque están colapsados", aunque en el sur del país todavía "hay camas que pueden ser operativas".



Afirmó que de ese tema se habló durante las reuniones de expertos que asesoran al gobierno y "está dentro de los dilemas éticos que se plantean para el manejo de pacientes críticos".