La CIA dice que China quiso evitar que la OMS declarara la emergencia sanitaria

La CIA cree que China intentó impedir en enero que la Organización Mundial de la Salud (OMS) advirtiera al resto de naciones sobre el nuevo brote de coronavirus, mientras Pekín estaba almacenando suministros médicos de países de todo el mundo, informa Newsweek.

Un informe de la CIA, cuyo contenido fue confirmado al portal por dos fuentes de inteligencia estadounidenses, sostiene que China amenazó a la OMS con dejar de cooperar en la investigación sobre coronavirus que llevaba a cabo el organismo si éste declaraba una emergencia sanitaria global.

Otros informes de Inteligencia

La revelación de este documento sigue a la de un informe de la Inteligencia alemana realizada la semana pasada por Der Spiegel, según el cual, el presidente chino, Xi Jinping, amenazó personalmente al director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, el pasado 21 de enero. En respuesta, la organización rechazó la afirmación de que el propio Xi intervino, si bien no especificó si algún funcionario chino intentó retrasar el anuncio de una emergencia de salud pública.

En relación a esta cuestión, el portavoz de la OMS, Christian Lindmeier, declaró a Newsweek que el organismo no hace comentarios "sobre discusiones específicas con los estados miembros", al tiempo que aseguró que la OMS "ha actuado de acuerdo con su mandato como una organización técnica basada en evidencia enfocada en proteger a todas las personas, en todas partes". Lindmeier también afirmó que Tedros no se comunicó con Xi los días 20, 21 ni 22 de enero, sino que, junto con su equipo, se reunió con Xi en Pekín el 28 de enero. En aquella reunión no se abordó el tema de una emergencia sanitaria de preocupación internacional, recalcó el vocero.

El nuevo informe va en la línea de otro análisis realizado por el Departamento de Seguridad Nacional de EE.UU. que acusa a China de encubrir el alcance del brote para abastecerse de suministrosmédicos que necesitaba para responder a la amenaza. Ese análisis, revelado el pasado 4 de mayo por The Associated Press, fue tachado de "infundado" por la Embajada china en Washington en un comunicado a Newsweek.

Además, el FBI y la Agencia de Seguridad de Infraestructura y Seguridad Cibernética de EE.UU. (CISA, por sus siglas en inglés) han emitido este miércoles una advertencia oficial dirigida a las organizaciones estadounidenses que llevan a cabo investigaciones relacionadas con covid-19, a las que advierte que 'hackers' respaldados por China estarían intentando piratear y robar sus datos. La Embajada de China en Washington calificó estas acusaciones de "mentiras" y comunicó que la advertencia del FBI es infundada y "socava la cooperación internacional en curso contra la pandemia".

China responde a 24 "acusaciones absurdas" de EE.UU.

La Cancillería china publicó el pasado sábado un artículo de 30 páginas en el que refuta lo que denomina como 24 "acusaciones absurdas" de algunos políticos importantes estadounidenses sobre el modo en que China manejó el brote del SARS-CoV-2.

Entre otras cosas, desde Pekín mostraron un cronograma que refleja cómo China ha ido proporcionando información a la comunidad internacional de manera "adecuada, abierta y transparente", pese a que EE.UU. afirma lo contrario. Además, aseguran que el SARS-CoV-2 no debería llamarse "virus chino" o "virus de Wuhan", tal y como sugieren desde la Administración de Trump, ya que la Organización Mundial de la Salud indicó que el nombre de un virus no debe ser específico de un país.

RT