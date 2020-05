Didier Raoult: el infectólogo francés que afirma que la pandemia está por finalizar

Para el infectólogo francés Didier Raoult, la pandemia del coronavirus está por finalizar. El profesor se hizo famoso por auspiciar la cloroquina para prevenir el avance del virus a los pulmones, desde su instituto científico en Marsella.

La epidemia del coronavirus “está en tren de finalizar” y “si hay una segunda ola, no será con la virulencia de la primera”.

”Lo que vemos es que en una epidemia como esta hay cosas que no hay que olvidar. En particular es un virus que no conocemos y la mayor parte de las especulaciones que hicimos de esta epidemia han sido falsas. Es una enfermedad respiratoria diferente de las otras, que ataca las pulmones profundamente y no en la superficie: los signos respiratorios son tardíos” indicó.

También señaló que "tampoco este miedo por la epidemia, que lo ha invadido todo, finalice por reemplazar lo que es la medicina habitual. Hay que sanar a la gente, no dejarlos en la casa. Si uno sana a la gente, aún si no tiene los medicamentos precisos que permite matar el virus,el enfermo irá mejor al final y habrá menos muertos. La tasa de mortalidad en nuestro instituto fue del 0,8 por ciento”.

A su vez defendió su tratamiento con la hidroxicloroquina: “Si nuestro tratamiento pensamos que marcha mejor, disminuimos la tasa de mortalidad, particularmente entre la población vulnerable. Pero el hecho de ocuparse de la gente, de darle oxigeno, anticoagulantes ante esta enfermedad que afecta la coagulación, de observarlos, es importante. En una epidemia, nosotros no podemos decir que no sanamos a la gente”.