La historia de la mujer que con 19 años la obligaron a casarse con un hombre de 85

Rebecca Musse, a sus 19, fue obligada a casarse con un hombre de 85 años. Ella pertenecía a un culto religioso muy estricto llamado Iglesia Fundamentalista de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días y a sus 47 años, contó su historia en el canal NBC.

El líder de la secta, Warren Jeffs , cumple la condena de cadena perpetua luego de ser declarado culpable de una serie de cargos que incluyen agresión sexual a un niño, múltiples denuncias de violación e incesto.

Rebecca, quien estaba casada con el predecesor de Jeff, Rulon Jeffs, conocido por sus seguidores como tío Rulon, fue quien llevó adelante una gran batalla para derribar a la Iglesia de la que formaba parte con sede en Utah, en Estados Unidos.

"Tenía 85 años y yo 19. Me resigné al hecho de que era mi destino, rendirme a él", sostuvo en una entrevista en el programa Dateline de NBC News sobre su marido que, además, también estaba casado con 64 otras mujeres.

La mujer soportó años de abuso sexual hasta su muerte en el año 2002, a la edad de 92 años. Después de su fallecimiento, ella pudo escapar del complejo al escalar un muro que rodeaba la casa y persuadir a los guardias armados que controlaban el lugar.

Cuando murió su marido, uno de los hijos de Jeffs se volvió el nuevo líder de la iglesia y luego de huir, ella ayudó a derribar a su sucesor. Rebecca vivió un tiempo en Oregon y se quedó con uno de sus hermanos que también había huido del culto.

"Y lo hice, finalmente me di cuenta de que no podía decir sí a algo con lo que ya no estaba de acuerdo, y lo hice, dejé una nota en mi cama. Pude escapar de los guardias de seguridad y ser libre", confesó.