España: cuarentena de 14 días para los viajeros que lleguen al país

Según anunció el Ministerio de Sanidad de España, todas aquellas personas procedentes del extranjero que lleguen a dicho país a partir de este viernes tendrán que guardar una cuarentena de 14 días y sólo podrán salir para hacer la compra o a la farmacia, según publica el Boletín Oficial del Estado este martes.

El @boegob publica una orden del Ministerio de Sanidad que establece cuarentena de 14 días a todas las personas procedentes del extranjero.



— Ministerio de Sanidad (@sanidadgob) May 12, 2020

Estas restricciones se suman a las adoptadas ya en las fronteras terrestres con Francia y Portugal y a las restricciones de entrada de viajeros por las fronteras exteriores en puertos y aeropuertos. Según esta orden sólo podrán entrar a territorio español residentes en España, trabajadores transfronterizos, profesionales sanitarios y personas que acrediten que vienen por una causa de fuerza mayor.

Las agencias de viaje muestran descontento con la medida, al considerarla perjudicial para el sector. Para la Federación de Agencias de Viaje Españolas, en realidad esta medida "no afecta de momento, porque hasta que no acabe el estado de alarma no van a retomarse los viajes turísticos. Lo que no sería viable es aplicarlo cuando vuelva la actividad".

Algunos países han firmado acuerdos para crear corredores turísticos cuando se levanten las restricciones, como Alemania, Francia y Reino Unido. Reino Unido ha anunciado también que pondrá en cuarentena a los viajeros que lleguen de fuera y Francia hará lo mismo pero excluye de esta medida a sus ciudadanos.