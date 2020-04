Norcorea: Kim Yo-jong, hermana de Kim Jong-un: ¿la futura dictadora?

En los últimos días han crecido los rumores sobre la salud del líder norcoreano Kim Jong-un, tanto que el medio norteamericano CNN, citando fuentes surcoreanas, dijo que estaría en condiciones delicadas de salud después de una cirugía.

De hecho, el 15 de abril Pyongyang conmemoró el aniversario del nacimiento del fundador del régimen, Kim Il-sung, abuelo de Kim, pero a pesar de ser con diferencia la fecha más importante del calendario político anual, Kim no asistió.

La última aparición pública de Kim de la que se tiene constancia, gracias a las fotos oficiales, remonta al 11 de abril, cuando presidió una reunión de la oficina política del partido durante la cual había pedido medidas más severas para luchar contra el nuevo coronavirus.

¿La hora de su sucesora?

Es por eso que vuelve a sonar el nombre de Kim Yo-jong, hermana menor del líder norcoreano, quien es quizá la persona de mayor poder de influencia sobre el dictador.

Aunque para muchos es imposible que ella acceda al poder si el líder supremo muere, la mujer ha logrado construir una imagen potente de autoridad, incluso fuera del país.

Kim Yo-jong es descrita como “implacable”, en la poca información que se conoce fuera del país regido por una dictadura. Yo-jong ganó fama al participar en los Juegos Olímpicos de Invierno de 2018.

Ha llamado la atención del mundo gracias a sus pocos pronunciamientos; recientemente, insultó a Corea del Sur asegurando que es “un perro asustado que ladra”. Además, causó curiosidad por los elogios al presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

Según el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, Kim Yo-jong nació en Pyongyang el 26 de septiembre de 1989. Sin embargo, el medio argentino Infobae explica que el servicio de inteligencia de Corea del Sur data su nacimiento en 1987, por lo cual se cree que tiene entre 29 y 31 años de edad.

Su educación fue en Berna, Suiza, igual que el resto de sus hermanos mayores. Le gusta el ballet y lo practicó durante varios años.

“Según Kenji Fujimoto, el chef japonés que trabajó para la familia de Kim durante varios años hasta que escapó en 2001, Kim Jong-il adoraba a su hija menor. La llamaba ‘dulce Yo-jong’ o ‘princesa Yo-jong’”, cuenta Infobae.

Luego de que aproximadamente en 2001 regresara a Corea del Norte, “la princesa” no volvió a aparecer en público hasta unos 10 años después, cuando su padre falleció.

En el año 2014 fue nombrada vicedirectora del Departamento de Propaganda y Agitación del Partido de los Trabajadores.

Pese a su liderazgo y cercanía con el líder supremo, muchos consideran que es poco probable que algún día ella se convierta en presidente, al ser mujer.

En todo caso, no es la primera vez que la ausencia de Kim Yong-un despierta todo tipo de especulaciones. En 2014 no fue visto durante seis semanas y posteriormente reapareció con un bastón. Los servicios de inteligencia surcoreanos citados por la agencia Yonhap afirmaron en aquel momento que fue operado para extirparle un quiste en un tobillo.



"Nadie sabe qué pasa en Corea del Norte", resume Martyn Williams, del instituto 38 North, consagrado a analizar los movimientos políticos de ese país.



"Kim Jong-il (padre del actual dirigente) murió varios días antes de que fuera anunciado oficialmente y tomó a todo el mundo por sorpresa", recordó en un tuit.



"Kim Jong-un ha sido declarado ‘desaparecido‘, pero siempre reapareció. Aunque es verdad que su ausencia esta semana es más que notable", admitió.



La cobertura de la actualidad norcoreana es muy complicada, especialmente cuando se trata de la vida privada de Kim, que es uno de los secretos mejor guardados del régimen.



El Ministerio de Unificación surcoreano, que se ocupa de las cuestiones intercoreanas, y el de Defensa, se negaron a hacer comentarios.





China, respaldo diplomático y principal suministrador de bienes a Corea del Norte, tampoco quiso ahondar en el tema.

El portavoz del Ministerio de Exteriores en Pekín, Geng Shuang, aseguró el martes que no conocía la fuente de estas informaciones sobre la salud de Kim. "China y Corea del Norte son vecinos y amigos conectados por montañas y ríos", se limitó a decir.



La mayoría de los expertos apelan, por tanto, a la prudencia.



"Por ahora no hay confirmación y es demasiado pronto para sacar conclusiones sobre su estado de salud", estimó Ahn Chan-il, un desertor del Norte que se convirtió en investigador en Seúl.



Afirma que una operación del corazón implica equipos médicos de última generación que solo existen "en instalaciones de Pyongyang". "No sería razonable" transportarlo a otro lugar para la operación.

AFP, La Semana, Youtube.