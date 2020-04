Video: así reviven a un paciente de coronavirus en Nueva York

El Hospital St. Joseph en Yonkers, Nueva York, vive por estos días una sobrecarga de trabajo con la afluencia diaria de cientos de pacientes con coronavirus, dado que atiende a una gran comunidad de bajos recursos de esa ciudad estadounidense. Por ello, sus profesionales se enfrentan cotidianamente ante la vida y la muerte.

Una enfermera presiona furiosamente el pecho de un hombre mientras otros cinco con equipo de protección completo rodean la cama del paciente. De repente, uno levanta los brazos y retrocede. “¡OK, muévete! ¡Todo el mundo muévase!" son las instrucciones. Momentos después de que retroceden, suena una alarma y los electrodos fijados al pecho del paciente provocan un shock en su corazón. Su brazo tiene espasmos. Se sacude en la cama. Poco después, lo colocan en un ventilador. Ha sido salvado, por ahora.

Sin embargo, no todos lo logran. “Ha sido una pesadilla. Tenemos un volumen de personas enfermas como usted no puede creer. En un turno, pronuncié a seis personas muertas”, dijo a la agencia de noticias The Associated Press el doctor Anthony Leno, director de medicina de emergencia del hospital, quien antes del brote en promedio declaraba un muerto en un turno de 10 a 12 horas.

El nuevo coronavirus ha asediado al hospital de Yonkers, que se encuentra cerca de la frontera del Bronx y sirve a una de las secciones más pobres de la ciudad más grande del condado de Westchester, que pertenece al Área Metropolitana de Nueva York. Según Dean Civitello, vicepresidente de recursos humanos, la mitad de los aproximadamente 280 miembros del personal que fueron evaluados para la enfermedad fueron positivos, y otros 25 a 30 aún esperan resultados.

El personal de otras áreas del hospital se redistribuyó para administrar pacientes y se establecieron áreas de tratamiento adicionales para aumentar las 194 camas de cuidados intensivos del hospital. Los ajustes significaron que pudieron “atender a un gran número de pacientes, muy por encima de nuestros números que normalmente vemos a diario”, dijo Neuendorf.

Más de 900 personas han muerto en Westchester, que tuvo un brote temprano en la vecina New Rochelle en marzo antes de que Yonkers se convirtiera en un punto caliente. En Saint Joseph’s, los síntomas relacionados con el coronavirus representaron más del 85% de todas las admisiones durante un período de casi cuatro semanas, del 20 de marzo al 19 de abril.

Un desafío particular es que las familias numerosas con frecuencia viven juntas en hogares pequeños, lo que dificulta aislar a los enfermos. Y, señaló Leno, ha habido pocas terapias efectivas además del aislamiento. “Hemos tenido muchos miembros y grupos familiares, e incluso hemos tenido personas de la misma familia que han muerto con pocos días de diferencia”, dijo Leno.

Sin embargo, algunos en el área que de otra manera podrían ser reacios a buscar atención médica, por temor a la pérdida de sueldo o, en algunos casos, a la deportación, aparecieron después de ver los efectos del coronavirus. “La gente tiene miedo”, dijo Hopkins. “Están asustados. Sus parientes, sus amigos se están muriendo”.

Al igual que la moral del personal, que teme por su propia salud, el hospital está haciendo malabarismos con las responsabilidades cuando los médicos y enfermeros están enfermos y son bombardeados, incluso más de lo habitual, con la muerte y la enfermedad. “Es agotador. Es estresante”, dijo la directora de enfermería, Margaret Cusumano, quien regresó unas tres semanas después de haber dado positivo. “Estás viendo a la gente enfermarse. Estás viendo gente sucumbir a la enfermedad. Te pesa mentalmente, físicamente”.