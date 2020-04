Las estrellas más importantes del mundo, unidas: mirá aquí el impresionante concierto #TogetherAtHome

“One World: Together at Home” es un festival que se realiza para apoyar a la Organización Mundial de la Salud. Muchas estrellas se reúnen para mantener los espectáculos, que la gente se mantenga entretenida en sus casas, y sobre todo, para recaudar fondos.

Organizado por Lady Gaga, este espectacular evento especial que incluirá un concierto de más de nueve horas contará con cientos de estrellas de primer nivel de todo el mundo: los ídolos más importantes de la música, actores, políticos, deportistas, presentadores y más estarán este sábado, desde sus casas y en un espacio televisado especialmente, con el fin de crear conciencia y recaudar fondos para luchar contra el Covid-19 y ayudar a los infectados.

En el especial también se contarán historias especiales de médicos de diferentes orígenes y partes del mundo que están en el ojo de la tormenta y realizando tareas titánicas.

El festival solidario One World: Together At Home (Un mundo, juntos en casa) puede verse por diferentes plataformas en todo el mundo. Está previsto que a las 21, Jimmy Fallon, Jimmy Kimmel y Stephen Colbert -tres de los conductores más populares de la televisión estadounidense- conduzcan lo que será el momento central de la movida.

La impresionante lista de participantes

Si bien no se especificó cuál será el orden de aparición de cada artista, la nómina de los que dirán presente del espacio centra incluye a Alicia Keys, Andrea Bocelli, Billie Eilish, Billie Joe Armstrong of Green Day, Burna Boy, Camila Cabello, Celine Dion, Chris Martin, Eddie Vedder, Elton John, Finneas, Idris and Sabrina Elba, J Balvin, Jennifer Lopez, John Legend, Kacey Musgraves, Keith Urban, Kerry Washington, Lady Gaga, Lang Lang, Lizzo, Maluma, Paul McCartney, Pharrell Williams, Priyanka Chopra Jonas, Sam Smith, Shah Rukh Khan, Shawn Mendes, Stevie Wonder, Taylor Swift y Usher. También serán de la partida actores y personalidades como Oprah Winfrey, Ellen DeGeneres, Awkwafina, Amy Poehler, LL Cool J, Lupita Nyong'o, Matthew McConaughey y David y Victoria Beckham, que presentarán diferentes segmentos desde sus casas.

Sin embargo, desde sus casas y a través de las redes sociales ya están participando artistas como Angèle, Anitta, Annie Lennox, Becky G, Ben Platt, Billy Ray Cyrus, Black Coffee, Bridget Moynahan, Burna Boy, Cassper Nyovest, Charlie Puth, Christine and the Queens, Common, Connie Britton, Danai Gurira, Delta Goodrem, Don Cheadle, Eason Chan, Ellie Goulding, Erin Richards, Hussain Al Jasmi, Jack Black, Jacky Cheung, Jack Johnson, Jameela Jamil, James McAvoy, Jason Segel, Jennifer Hudson, Jess Glynne, Jessie J, Jessie Reyez, John Legend, Juanes, Kesha, Lady Antebellum, Lang Lang, Leslie Odom Jr., Lewis Hamilton, Liam Payne, Lili Reinhart, Lilly Singh, Lindsey Vonn, Lisa Mishra, Lola Lennox, Luis Fonsi, entre otros.