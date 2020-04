¡No te pierdas ni una!: las ganadoras de todas las categorías del World Press Photo

La noticia del día es que la fotografía del japonés Yasuyoshi Chiba se ha convertido en la imagen del año en estos World Press Photo 2020. Una imagen de las protestas ocurridas en Sudan durante la primavera del año pasado pidiendo el fin del régimen de Omar al-Bashir.

Y lo hace, es verdad, en un momento en el que toda la atención mediática está puesta en el Coronavirus y que cualquier otro tema parece realmente lejano. Una cosa parece clara: la pandemia que tiene ahora mismo paralizado medio mundo y que, de hecho, ha obligado a suspender la gala de entrega de premios de los World Press Photo será la protagonista de los premiados el año próximo.

El trabajo de Romain Laurendeau, por su parte, ha sido seleccionado como mejor historia del año. Un reportaje titulado Kho y que aborda el origen de las revueltas en Argelia.

Ricardo García Vilanova ha sido galardonado con un tercer premio en Noticias generales.

Tercer premio Spot News Singles: Ramón Espinosa

Tercer premio en Nature Singles: Antonio Pizarro Rodriguez

Nothing Personal, the Back Office of War: Nikita Teryoshin

Mejor historia: Lorenzo Tugnoli

Primer premio Spot News: Farouk Batiche

Primer premio serie Spot News: Mulugeta Ayen

Primer premio serie General News: Nicolas Asfouri

Mejor foto y mejor historia de naturaleza: Alain Schroeder

Primer premio serie naturaleza: Alain Schroeder

Primer premio medio ambiente: Esther Horvath, Alemania

Primer premio serie medio ambiente: Luca Locatelli

Primer premio Deportes: Mark Blinch

Primer premio serie deporte: Wally Skalij

Ganador retratos Awakening: Tomek Kaczor

Primer premio serie retrato: Adam Ferguson

Proyectos a largo plazo primer premio: Romain Laurendeau

Según las cifras que ha comunicado World Press Photo, se han presentado casi 74.000 fotografías de más de 4.200 fotógrafos de 125 países. Tanto la foto como la historia del año están galardonadas con un premio de 10.000 euros.