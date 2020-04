La universidad de Oxford podría tener una vacuna para el coronavirus en septiembre

Un ensayo de vacuna contra el coronavirus realizado por investigadores de la Universidad de Oxford tiene como objetivo obtener resultados para septiembre, y la fabricación ya está en marcha.

Un equipo dirigido por la científica Sarah Gilbert, reclutó 500 voluntarios de entre 18 y 55 años para el ensayo controlado aleatorio de etapa temprana y media. Esto se extenderá a adultos mayores y luego a una etapa final de prueba de 5.000 personas. Gilbert dijo que el plazo impuesto es ambicioso pero alcanzable.

"Esperamos tener al menos algunas dosis que estén listas para ser utilizadas en septiembre", dijo en una entrevista. "No habrá suficiente para todas partes para entonces, pero cuanto más fabriquemos a partir de ahora, más dosis habrá".

Gilbert, cuya investigación sobre vacunas comenzó en la Universidad de Oxford en 1994, recibió una subvención de 2,2 millones de libras (2,8 millones de dólares) del Instituto Nacional de Investigación en Salud e Investigación e Innovación del Reino Unido en marzo para ampliar los esfuerzos de su equipo para acelerar la investigación de vacunas para la Covid-19.

La investigadora Sarah Gillbert.

Esta investigación es una de las primeras en comenzar los ensayos clínicos. La Organización Mundial de la Salud cuenta con 70 candidatos a vacunas en desarrollo, con otros tres en pruebas en humanos. Son de CanSino Biological Inc. y del Instituto de Biotecnología de Beijing; Inovio Pharmaceuticals Inc.; y Moderna Inc. junto con el Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas.

El ensayo de Gilbert divide a 510 participantes en cinco grupos que serán observados durante aproximadamente seis meses con la opción de una visita de seguimiento aproximadamente un año después de ingresar al ensayo. Un grupo recibirá una segunda inyección intramuscular de la vacuna cuatro semanas después de la inmunización inicial.