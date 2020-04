El FMI ayuda a los países más pobres contra el coronavirus

El Fondo Monetario Internacional (FMI) anunció hoy que dará un "alivio inmediato" del servicio de la deuda a los 25 países más pobres del mundo, en virtud del renovado Fideicomiso de Contención y Alivio de Catástrofes (CCRT) del organismo, para ayudar a que aborden en sus territorios el impacto de la pandemia de coronavirus.

Los países que recibirán el alivio en sus deudas por el FMI son Afganistán, Benin, Burkina Faso, República Centroafricana, Chad, Comoras, Congo, RD, Gambia, Guinea, Guinea-Bissau, Haití, Liberia, Madagascar, Malawi, Malí, Mozambique , Nepal, Níger, Ruanda, Santo Tomé y Príncipe, Sierra Leona, Islas Salomón, Tayikistán, Togo y Yemen.

En un comunicado, la directora gerente de esa entidad, Kristalina Georgieva, afirmó que esta decisión "proporciona subvenciones a nuestros miembros más pobres y vulnerables, para cubrir sus obligaciones de deuda con el FMI durante los próximos seis meses y les ayudará a canalizar sus escasos recursos financieros hacia esfuerzos médicos de emergencia vitales".

¿Cómo construimos el puente hacia la recuperación de la crisis de la #COVID19? @KGeorgieva, Directora Gerente del FMI, nos indica cuatro prioridades: https://t.co/P4QGp77jlt pic.twitter.com/0snGYpUezX — FMI (@FMInoticias) April 10, 2020

"El CCRT actualmente puede proporcionar unos U$S 500 millones en subvenciones, incluido el reciente compromiso de U$S 185 millones del Reino Unido y U$S 100 millones proporcionados por Japón como recursos disponibles de inmediato", dijo Georgieva.

La funcionaria indicó que "China y los Países Bajos, también están dando un paso adelante con importantes contribuciones", al tiempo que exhortó a otros donantes a que "nos ayuden a reponer los recursos del Fideicomiso y aumentar aún más nuestra capacidad de proporcionar alivio adicional del servicio de la deuda durante dos años completos a nuestros países miembros más pobres".