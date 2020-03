Ya son 1556 los muertos en Irán por el coronavirus

El número de muertos por coronavirus en Irán aumentó hoy a 1.556, y las autoridades denunciaron otra vez el efecto negativo de las sanciones estadounidenses para hacer frente a la pandemia, que ha dejado más de 20.000 enfermos en el país.



Según las últimas cifras del Ministerio de Salud, se ha confirmado desde ayer el contagio de otras 966 personas, 123 de las cuales han muerto, unos números inferiores a la víspera.



Con estos datos, se eleva a 20.610 el total de contagiados de Covid-19 en el país persa, de los que 1.556 han muerto y 7.635 ya se han recuperado.



Irán es el tercer país con más muertes por coronavirus, detrás de Italia y China, y el cuarto entre los que más casos tienen, sólo superado por China, Italia y España, según el recuento de la Universidad Johns Hopkins de Estados Unidos.



Ante el pedido iraní de levantamiento de sanciones, Estados Unidos respondió que pese a la gravedad del asunto, mantendrán su "política de máxima presión" contra Teherán.



Según el encargado de asuntos iraníes en el Departamento de Estado, Brian Cook, las sanciones no impiden la llegada de ayuda.



Aunque los medicamentos y los alimentos están exentos de las sanciones, la realidad es que al estar penalizadas las transacciones financieras con Irán cualquier importación es complicada, por lo que numerosas organizaciones y países han donado material médico a Teherán.



Por ello, el presidente iraní, Hasan Rohani, pidió en una carta dirigida al pueblo de Estados Unidos que "detenga este capítulo oscuro en la historia estadounidense".



"Las sanciones han socavado drásticamente la capacidad del pueblo iraní para combatir el coronavirus y, como resultado, algunos ciudadanos están perdiendo la vida", denunció Rohani.



En la misiva, difundida hoy por los medios iraníes, el presidente subrayó asimismo que "incluso en estas circunstancias de pandemia, el gobierno de Estados Unidos no ha abandonado su política maliciosa de máxima presión y, por lo tanto en la práctica ayuda a la propagación de este virus con sus sanciones".



"Cualquier actor hostil que busque socavar el sistema de salud de Irán y restringir los recursos financieros necesarios para enfrentar la crisis, socavará la lucha contra la pandemia en todo el mundo", agregó, citado por la agencia de noticias EFE.



Por su parte, el canciller iraní, Mohamad Yavad Zarif, se quejó ayer de que "la administración estadounidense se enorgullece de matar a ciudadanos iraníes" y muestra un "absoluto desprecio por la vida humana".



Zarif aseguró que Irán no se rendirá ante esta presión, que comenzó en mayo de 2018, cuando Washington se retiró unilateralmente del acuerdo nuclear con Teherán de 2015 y anunció que volvía a imponer sanciones a la república islámica.



El Ministerio de Salud instó a los iraníes a permanecer en sus casas y evitar desplazamientos innecesarios, pero muchos ciudadanos aprovecharon ayer el inicio de las vacaciones del año nuevo persa (1399) para viajar.