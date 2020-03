Los hijos de Steve Jobs no recibirán herencia, aunque la fortuna asciende a u$s27.000

En una entrevista con The New York Times, Laurene Powell Jobs, viuda del fundador de Apple, Steve Jobs, arremetió contra la desigualdad económica en la sociedad contemporánea y dijo que sus hijos no recibirán ni un centavo de la fortuna que amasó su exmarido, fallecido en 2011.

"No está bien que las personas acumulen grandes riquezas equivalentes a las de millones y millones de personas juntas. No hay nada de justo en eso", afirmó Powell Jobs.

Laurene Powell, cuya fortuna de aproximadamente 27.500 millones de dólares la convierte en la 35.ª persona más rica del mundo, dijo que destina su dinero a obras benéficas.

"Heredé mi riqueza de mi esposo, a quien no le importaba la acumulación. […] Estoy haciendo esto en honor a su trabajo, y he dedicado mi vida a hacer lo mejor que puedo para distribuirla de manera efectiva, de manera que levante a las personas y a las comunidades de manera sostenible", aseveró.

Asimismo, señaló que no dejará herencia a ninguno de sus cuatro hijos.

"No me interesa la construcción de patrimonio heredado, y mis hijos lo saben. Steve no estaba interesado en eso. Si vivo lo suficiente, [el patrimonio] termina conmigo", afirmó Powell Job.

