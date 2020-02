Las extraordinarias fotos premiadas que muestran el esplendor de la arquitectura alrededor del mundo

Y no es porque firmitas(firmeza) y utilitas(utilidad) no importen, sino porque venustas habla de la calidad visual de la arquitectura que nos enamora, y lo que vamos a hacer es deleitarnos con las obras destacadas del concurso "Art of Building".

La competencia, que anualmente premia la mejor fotografía digital del entorno construido, celebra la creatividad de la industria, la pasión de las personas que trabajan en ella y el impacto que su trabajo tiene en aquellos que hacen uso de la edificación final.

Eso nos dice el encargado de la competencia, el Instituto Colegiado de Construcción (Chartered Institute of Building o CIOB), una organización con 185 años de historia, que en 2019 recibió las obras de fotógrafos de más de 100 países, y las puso a consideración de un panel de jueces y del público.

Marco Vitruvio Polión, activo a fines del siglo I a.C., escribió "De architectura", un tratado que combina la historia de la arquitectura e ingeniería antiguas con la experiencia personal del autor y el asesoramiento sobre el tema. Como ningún trabajo similar sobrevivió completo desde la antigüedad, el libro es una fuente invaluable.

El voto popular, anunciado en 2020, dio como ganador a Alexandr Bormotin por su llamativa y sorprendente imagen de una estación de trenes subterráneos en Moscú.

"La nueva estación de metro de Moscú está hecha en un estilo futurista", dijo Bormotin.

El Premio de los Jueces fue para Pedro Luis Ajuriaguerra Saiz la foto, que abre esta nota, de la Ciudad de las Artes y las Ciencias en Valencia, España.

Otras fotos distinguidas:

Kunststück, de Pegova Olya, fue tomada en Rusia: "En el pasado, las fachadas falsas eran raras e intervenciones temporales en espacios urbanos, pero hoy se han convertido en parte del paisaje de la ciudad y solo cambian de vez en cuando".

El puente Eiffel (también conocido como el puente Dom Luís I) fue captado en Oporto por José Pessoa Neto: "La gente esperaba el festival callejero 'Senhora da Agonia', uno de los más grandes de Portugal. Desde la calle vi estos hermosas siluetas, el puente, las cruces verdes y el edificio detrás en armonía".

"Mezcla colorida" de Volker Sander: "Esta imagen muestra la coexistencia pacífica de la arquitectura antigua y la nueva. Los edificios no encajan entre sí, pero no luchan entre sí. Muestran el desarrollo creativo en el centro de Hamburgo, Alemania."

"Muralla Roja" de Agnese Sanvito: "Cuando fotografié La Muralla Roja, (un complejo de apartamentos posmoderno en Calpe, España) me sentí como si estuviera en una pintura de De Chirico, por la sensación soñadora del lugar. Esta imagen encapsula para mí la sensación de luz y color en la fotografía que más disfruto y que son importantes para mi trabajo".

"Orilla" fue tomada por Jonathan Walland en Londres. "Utilizo el minimalismo como un método para permitir la claridad. Mi proceso elimina la distracción, manteniendo al espectador enfocado en los elementos más puros de la fotografía; forma, luz, textura y la manera en que estos componentes se amalgaman".

"Mar y Humanos" fue tomada por David Martin Huamani Bedoya en Perú: "La intervención del hombre en la naturaleza no siempre es mala. Esta foto muestra la tranquilidad de la naturaleza y un lugar desde donde la gente puede apreciarla mejor".

"Axonometría" de Grzegorz Tatar: "Esta es una vista aérea de una de las entradas subterráneas al Foro Nacional de Música de Wroclaw, Polonia. Es un excelente ejemplo de axonometría en arquitectura".

"Hacia el cielo" por Debdatta Chakraborty: "La Casa de la Virgen Negra es un edificio cubista en el área del 'casco antiguo' de Praga, República Checa. El edificio fue diseñado y construido entre 1911 y 1912. Josef Gocár construyó la casa como el primer ejemplo de arquitectura cubista en Praga, y sigue siendo probablemente el más celebrado".

"En el trabajo" de Volker Sander: "Esta foto, tomada en Abu Dabi, es un ejemplo de interacción necesaria entre humanos y edificios. Sin la gente que limpia los gigantescos marcos de vidrio de la torre, el edificio se vería muy feo".

"Bexhill Promenade Shelter" por Adam Regan está en East Sussex, Inglaterra: "Es una solución elegante y atractiva para un problema mundano", dijo Regan, sobre la estructura diseñada por Duggan Morris Architects.

Todas las fotos son cortesía del Chartered Institute of Building.

BBC