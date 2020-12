¿EEUU tiene un pacto con extraterrestres que suelen visitar la Tierra?

"Si se me hubiera ocurrido decir hace cinco años lo que digo hoy, me habrían hospitalizado", pero ahora "no tengo nada que perder", dijo el general retirado. No obstante, la prensa israelí especula que el exjefe espacial militar israelí pueda haberse vuelto loco.