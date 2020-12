Reino Unido ya vacuna en sus hospitales con la de Pfizer BioNTech

La inmunización contra el covid ha arrancado este martes en el país europeo con mayor índice de muertes relacionadas con el Covid.

50 hospitales, entre ellos el Kings College del sur de Londres, ya disponen de las 800.000 vacunas llegadas al país en cajas frigorísficas con 975 dosisen cada una.

Algunas personas de más de 80 años y otras que iban a recibir pronto el alta en el hospital tenían cita este martes para recibir la primera inyección. También se ha solicitado que, en cuanto antes, se vacune al personal sanitario.

Para el experto en imunología Peter Openshaw, se trata de un día histórico:

"Creo que es fantástico que hayamos pasado de la aparición del virus a las primeras inyecciones en menos de un año. Y lo asombroso es la velocidad con la que la ciencia puede trabajar y la velocidad con la que reguladores, políticos y financiación pueden trabajar juntos en todo el mundo para llegar a este punto."

Pero los obstáculos logísticos son enormes. El profesor Gary McLeany su equipo conocen de primera mano los desafíos de tratar con vacunas delicadas...

La vacuna Pfizer/BioNTech tiene que ser almacenada a -70 grados centígrados, se debe abrir la caja manualmente y comprobar la temperatura. Después están listas para ser inoculadas.

"Me preocupa que vaya a ser difícil con esta vacuna en particular, pero pronto tendremos otras. Creo que el Gobierno ha apostado por una vacuna que ya esté lista lo antes posible , pero el año que viene pasaremos seguramente a un formato de vacuna diferente que no requiera el mismo tipo de almacenamiento".

En la primera fase será vacunado el grupo de personas que representaron el 99 por ciento de las víctimas en la primera ola del Covid. Los primeros en recibirla serán los abuelos en los geriátricos y los que los cuidan.

Aún se desconoce cómo se almacenará una vacuna que sólo puede ser trasladada cuatro veces y dura sólo cinco días a la temperatura del contenedor frigorífico", cuenta a Euronews Anna Selby, directora de una de las residencias para la tercera edad de la cadena Sunrise.

"No sabemos qué aspecto tiene en términos de distribución y sus sucesivas etapas, pero esperamos movilizarnos lo más rápido posible para vacunar a nuestros residentes".

De acuerdo con los reguladores, la vacuna será efectiva siete días después de que una persona reciba la segunda dosis, si bien hay algún tipo de protección 12 días después de la primera.

El resto del mundo mira con atención al Reino Unido mientras lanza su programa de vacunación, a sólo 314 días del primer caso confirmado del coronavirus en este país.

