¡Atención! El Reino Unido comienza a vacunar ante la mirada del mundo

Ante la mirada del mundo, el Reino Unido iniciará mañana la primera campaña de vacunación contra el coronavirus en un país occidental, en un gran paso en la lucha contra una pandemia que no deja de crecer justo antes de las fiestas de fin de año y que promete agravarse aún más en el invierno del hemisferio norte.



En las últimas 24 horas, a nivel global se reportaron más de 533.000 nuevos contagios y 7.189 muertes, según el recuento permanente de la Universidad Johns Hopkins (JHU).



A la cabeza de las naciones más afectadas por la pandemia continúa Estados Unidos que hoy se acercaba a un promedio de 200.000 casos de coronavirus al día en medio de su peor ola de contagios, con 1.113 nuevas muertes en las últimas 24 horas y récord de hospitalizados, superando los 100.000 por quinto día consecutivo.



A contrarreloj de un virus que desde hace un año no da respiro en ningún punto del planeta, y que hoy acumulaba 67,3 millones de enfermos y 1,54 millones de decesos, los Gobiernos se preparan para las primeras inoculaciones contra la Covid-19.



En líneas generales, tendrán prioridad los residentes de geriátricos, adultos mayores y personal médico.



El primero en realizar una campaña de vacunación masiva será Reino Unido, que comenzará mañana, a menos de una semana de haber aprobado el uso de la vacuna de Pfizer/BioNTech.



Las primeras dosis -se esperan 800.000 de las 40 millones reservadas- se administrarán en Inglaterra, Gales y Escocia, mientras que Irlanda del Norte lo hará a principios de semana próxima, aunque aún no especificó qué día, informó la cadena BBC.



En paralelo, la Unión Europea tiene previsto adoptar una decisión el 29 de diciembre próximo sobre la aprobación del uso de una primera vacuna en el continente, que desde semanas lidia con una fuerte segunda ola de casos de Covid-19 que forzó nuevas restricciones.



Además, los Gobiernos de la Unión Europea acordaron hoy una modificación de las normas comunes sobre el IVA para que la venta de vacunas aprobadas por el bloque y testeos puedan estar exentos del pago de este gravamen hasta el 31 de diciembre de 2022.



"El despliegue exitoso de las vacunas es vital para que Europa salga de la sombra de la pandemia, será la prioridad número uno en los próximos meses", subrayó el comisario de Economía, Paolo Gentiloni, responsable también de la cartera de Fiscalidad en Bruselas, citado por la agencia Europa Press.



Ya solicitaron la aprobación al ente regulador de la unión europea la alemana BioNTech, y las estadounidenses Pfizer y Moderna.



En base a estas estimaciones, también el Gobierno alemán estableció hoy una fecha tentativa para la inoculación contra el coronavirus y anunció que empezará "en los primeros días" del mes próximo, mientras en Baviera se prevén nuevas restricciones para alivianar la tasa de contagios, a pesar del confinamiento parcial decretado el 2 de noviembre pasado.



Por su parte, el Gobierno francés anunció este lunes que presentará su plan de vacunación el 16 de este mes ante la Asamblea Nacional y al día siguiente ante el Senado, en lugar de un debate sobre política migratoria que París decidió posponer, informaron fuentes oficiales, consignadas por la agencia Ansa.



En Italia, donde ayer se definió que el aeropuerto militar Mario De Bernardi, en Pratica di Mare, será base elegida como lugar de conservación de las dosis del Plan Vacunas, la campaña se iniciará también el año próximo.



En Brasil, el segundo país a nivel global con más muertes por coronavirus y el tercero con más casos, después de Estados Unidos e India, también se dio a conocer que el inicio del procedimiento será el 25 de enero de 2021 en el estado de San Pablo, informó hoy su gobernador, Joao Doria.



La vacuna será la del laboratorio chino Sinovac, que está en la fase finales de test y aún no fue registrada por las autoridades sanitarias de Brasil.



El anuncio coincidió con un reporte difundido por las secretarías de Salud de todo el país, que arrojó un promedio diario de 588 muertes por la enfermedad en la última semana, cifra que no se registraba desde hace dos meses.



Mientras algunos países parecen ya tener diseñada la estrategia para aplacar al coronavirus, otros deben movilizar a sus fuerzas para contener la situación o extender las medidas sanitarias.



Tal es el caso de Corea del Sur, que registró 615 nuevos casos y cumplió 30 días seguidos con incrementos de tres dígitos, por lo que el Gobierno anunció hoy que el Ejército y la Policía ayudarán a rastrear contactos de infectados para intentar contener el avance del virus, replicó la agencia Yonhap.



Lo mismo se anunció hoy en Japón, donde el primer ministro Yoshihide Suga aseguró que "se están haciendo arreglos para enviar personal médico militar lo antes posible ante las solicitudes de los Gobiernos locales", según la agencia Kyodo.



En Grecia, el vocero del Gobierno, Stelios Petsas, dijo hoy que el toque de queda nocturno, la prohibición de viajes, el cierre de restaurantes, tribunales, escuelas y lugares de recreación, se extenderá hasta el 7 de enero, como parte de un esfuerzo para aliviar la presión sobre el sistema de salud.



Asimismo, el movimiento islamista Hamas, que gobierna la Franja de Gaza, anunció hoy que no podrá llevar a cabo pruebas de diagnóstico debido a la falta de material, en momentos en que aumentan los contagios en los territorios palestinos, informó la agencia de noticias AFP.