Obama, Bush y Clinton se presentan voluntarios para la vacuna del coronavirus

Las vacunas para frenar la pandemia de covid-19 están a punto de comenzar a inyectarse a millones de personas. Los países han firmado contratos multimillonarios con las farmacéuticas que han terminado sus vacunas y éstas se distribuyen ya por medio mundo. Sin embargo, son muchos los que aún no se quieren arriesgar a ponerse una de esas vacunas: hay miedo.

Por eso, los tres últimos presidentes de Estados Unidos, Barack Obama, George W. Bush y Bill Clinton, han unido sus fuerzas para lanzar una campaña de concientización que sirva para aumentar la confianza de los ciudadanos en la seguridad de las vacunas. Esperan que la credibilidad de los líderes políticos convenza a los norteamericanos más escépticos.

Según ha explicado a la CNN Freddy Ford, jefe de personal de Bush, fue este expresidente quien se puso en contacto tanto con el doctor Anthony Fauci como con la doctora Deborah Birx, coordinadora de respuesta al coronavirus de la Casa Blanca: "El presidente Bush me pidió que le hiciera saber al doctor Fauci y a la doctora Birx que, cuando sea el momento adecuado, él quiere hacer lo que pueda para ayudar a alentar a sus conciudadanos a vacunarse. El presidente Bush se pondrá a la cola para recibir la suya y lo hará frente a las cámaras".

Unidad frente a la pandemia

En el mismo sentido se mostró Bill Clinton. Su secretario de prensa, Angel Urena, reconoció que "el presidente Clinton definitivamente se pondrá una vacuna tan pronto como esté disponible para él, en base a las prioridades determinadas por los funcionarios de salud pública. Y lo hará en un entorno público si ayuda a instar a todos los estadounidenses a hacer lo mismo".

Obama, Bush y Clinton han unido sus fuerzas para concienciar a los norteamericanos de la importancia de vacunarse

Por su parte, Barack Obama reveló en una entrevista que también está dispuesto a vacunarse: "Confío completamente en gente como Anthony Fauci, a quien conozco y con quien he trabajado. Entonces, si Anthony Fauci me dice que esta vacuna es segura y puede vacunar, ya sabes, inmunizarte para que no contraigas covid, por supuesto que la tomaré".

Además, el expresidente Obama añadió que "les prometo que cuando esté disponible para personas con menor riesgo, la tomaré. Puedo hacerlo en televisión o pidiendo que se grabe, con tal de que las personas sepan que confío en esta ciencia y que en lo que no confío es en contagiarme de coronavirus".

Afp, ElConfidencial, Youtube.