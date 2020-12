Jair Bolsonaro: sus frases más polémicas sobre la pandemia hasta hoy

Brasil es uno de los países más golpeados por la pandemia de coronavirus y una de las causas de este desenlace se debe a las pocas medidas que tomó su presidente, Jair Bolsonaro, quien siempre minimizó el virus.

El mandatario brasileño generó polémica estos últimos meses por sus frases particulares y por restarle importancia a la enfermedad, al punto tal de que en el país no será obligatoria la vacuna. Cabe recordar que Brasil ya lleva 191.139 muertes y 7.484.285 contagios.

1. "El tema del coronavirus es mucho más fantasía"

Al presidente brasileño no le importó la enfermedad ni desde el momento en el que la Organización Mundial de la Salud (OMS) la decretó pandemia. Lejos de tomar medidas, optó por continuar con la vida normal.

"Obviamente, tenemos una crisis en este momento, una pequeña crisis. En mi opinión, el tema del coronavirus es mucho más fantasía, que no es todo lo que los principales medios de comunicación propagan o propagan en todo el mundo", aseguró.

2. "No podemos entrar en una neurosis"

Para este momento, Brasil ya tenía 28.912 contagios y 1.760 muertos por la covid. Sin embargo, consideró que había sectores que querían que la población entre en paranoia por interés políticos o económicos.

"No podemos entrar en una neurosis como si fuera el fin del mundo. Otros virus más peligrosos han sucedido en el pasado y no hemos tenido esta crisis en absoluto. Ciertamente hay un interés económico en todo esto para provocar esta histeria", dijo en una entrevista con Rádio Tupi.

3. "Gripecita o un resfriado"

Jair Bolsonaro calificó a este cepa de covid-19 llamada científicamente SARS-CoV-2 como una "gripecita" y que si se enferma no le pasaría nada por su buena condición de salud.

"En mi caso particular, debido a mi historia como atleta, si estuviera infectado por el virus, no tendría que preocuparme, no sentiría nada o sería, a lo sumo, una gripecita o un resfriado", afirmó.

4. La "sobredimensión" del coronavirus

"Está la cuestión del coronavirus que, a mi entender, está siendo sobredimensionado el poder destructivo de este virus", dijo a periodistas en relación a que el impacto del covid-19 no era tan grave como se decía en los medios de comunicación.

5. "El virus se está yendo"

Pese a las nuevas olas de la covid en el mundo y la cantidad de muertes, para Jair Bolsonaro el virus se está cada vez está más débil. Según el Presidente, los brasileños tienen una "resistencia especial" a esta cepa porque el clima tropical impide que el virus se propague.

"Hoy tenemos información de que, debido a que tenemos un clima más tropical [en Brasil], casi hemos llegado al final [de la pandemia], o ya ha terminado (...) el virus no se propaga tan rápido en clima cálido climas como el nuestro", afirmó.

Y siguió: "Parece que este problema del virus está empezando a desaparecer, pero el problema del desempleo está surgiendo con dificultad".

Desde luego que muchos sectores de la sociedad y los medios de comunicación apoyan la postura de Bolsonaro y no contradicen sus dichos. De hecho, otros presidentes de América Latina y el mundo han coincidido en su postura. No obstante, el impacto de sus frases en un momento de tantas pérdidas (tanto económicas como afectivas) es innegablemente peculiar.