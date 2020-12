La Sputnik ya estaría lista para mayores de 60 y Rusia comienza a vacunar

Luego de algunas dudas al respecto, tras las declaraciones del presidente Vladimir Putin, que dijo días atrás que aún no se había vacunada con la Sputnik V porque los resultados de los ensayos no estaban listos para mayores de 60 años, hoy su ministro de salud confirmó que los ensayos están llegando a su final y que, por lo tanto, la semana que viene comenzarían a vacunar.

Incluso, se animó a indicar y a exhortar a que "las regiones también involucren a los pacientes con diabetes en la vacunación".

De esta manera, el ministro de Salud de Rusia, Mikhail Murashko, indicó que el país planea inocular contra el coronavirus a personas mayores a partir de la próxima semana.

Semanas atrás, Putín había expresado: "Yo atiendo a las recomendaciones de nuestros especialistas y por eso por ahora no me he puesto la vacuna, pero lo haré sin falta cuando sea posible".

Por otra parte, hay que recordar que la Sputnik V es la gran apuesta del Gobierno nacional para combatir el coronavirus. De hecho, las autoridades ya avisaron que las primeras dosis llegarán al país antes de fin de año.

Desde el Gobierno, esperan poder empezar a vacunar el 28 de diciembre y seguir haciéndolo entre enero y febrero con la llegada de las primeras tandas, ya que el contrato con el Kremlin (cuya firma se conoció el 10 de diciembre) contempla que, además de las 300 mil dosis que llegarían este mes, entre enero y febrero arriben otras 20 millones de dosis (es decir, para inmunizar a 10 millones de personas ) y una preferencia en favor de la Argentina para poder vacunar a otras 5 millones de personas en marzo.